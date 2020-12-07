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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:35

Акція «Олів’є майже твоє"

Олів’є майже ваше! Діма Борисов вмикає новорічний настрій з Mastercard®!

Святкування Нового року у кожного своє, але у всіх на столі є олів’є. І аби вам не довелося витрачати час на нарізання всіх потрібних інгредієнтів, Діма Борисов разом з Mastercard пригощають найсмачнішим олів’є за секретним рецептом!

Як скористатися пропозицією?

Розраховуйтеся картками Mastercard®
Обмінюйте 10 балів на шанс виграти один із 200 новорічних боксів олів’євід Діми Борисова.
Що більше разів ви обмінюєте бали на участь в акції, то більше ваші шанси на подарунок.

Акція діє з 07.12.2020 до 21.12.2020 включно.
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