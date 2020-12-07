Святкування Нового року у кожного своє, але у всіх на столі є олів’є. І аби вам не довелося витрачати час на нарізання всіх потрібних інгредієнтів, Діма Борисов разом з Mastercard пригощають найсмачнішим олів’є за секретним рецептом!
Як скористатися пропозицією?
Розраховуйтеся картками Mastercard®
Обмінюйте 10 балів на шанс виграти один із 200 новорічних боксів олів’євід Діми Борисова.
Що більше разів ви обмінюєте бали на участь в акції, то більше ваші шанси на подарунок.
Акція діє з 07.12.2020 до 21.12.2020 включно.