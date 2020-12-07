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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:35

Акція «Олів’є майже твоє"

Олів’є майже ваше! Діма Борисов вмикає новорічний настрій з Mastercard®!

Святкування Нового року у кожного своє, але у всіх на столі є олів’є. І аби вам не довелося витрачати час на нарізання всіх потрібних інгредієнтів, Діма Борисов разом з Mastercard пригощають найсмачнішим олів’є за секретним рецептом!

Як скористатися пропозицією?

Розраховуйтеся картками Mastercard®
Обмінюйте 10 балів на шанс виграти один із 200 новорічних боксів олів’євід Діми Борисова.
Що більше разів ви обмінюєте бали на участь в акції, то більше ваші шанси на подарунок.

Акція діє з 07.12.2020 до 21.12.2020 включно.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12603-
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Повідомлень: 1683
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:43

Акція «Еко-френд, підтримай крутий тренд!»

А ви знали, що жити в стилі «еко» не тільки легко та корисно, а ще й вигідно?! Саме так. Адже оформлюючи депозит від Укргазбанк ви не тільки допомагаєте планеті, а й виграєте круті подарунки!

Як це працює?

Відкривайте у відділенні Банку «ЕКО-депозит» чи «ЕКО-депозит Плюс» на суму від 10 000 грн* з прив’язкою до картки Mastercard для виплати відсотків;
Приймайте участь у розіграші одного з 20-ти фітнес-браслетів Xiaomi Mi Smart Band чи 2-х смартфонів Samsung Galaxy Note 20.
Підтримайте фінансування екологічних проектів та будьте другом природі!
*Кожні додаткові 10 000 грн на депозиті збільшують ваші шанси на виграш!

Акція діє з 14 грудня 2020 р. до 14 лютого 2021 р. включно.
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... rules.docx
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Повідомлень: 1683
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:44

«Влітайте в зимові розваги з Mastercard Більше»

Вигравайте круте спорядження для підкорення найстрімкіших схилів з програмою Mastercard Більше.

Зима – це не тільки ялинка й сімейні застілля. Зима змахне білим крилом – і кличе літати! Що вам ближче – лижі чи сноуборд? Чи просто розігнати снігокат засніженим схилом, як у дитинстві на санчатах?

Як скористатися пропозицією?

Реєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/
Обмінюйте 10 балів на участь в акції;
Вигравайте круте спорядження для активних зимових розваг.
Що більше списань, то більше шансів на виграш одного с трьох сноубордів, гірських лиж, снігокатів чи подарункових сертифікатів від магазину Gorgany, експертів з туристичного спорядження.

Акція діє з 15.12.2020 до 15.01.2021р. включно.
https://bilshe.mastercard.ua/catalog/it ... rcard-1782
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Повідомлень: 1683
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:45

«Дізнайтеся всі таємниці новорічного Києва»

Запрошуємо на унікальну подію – незабутню екскурсію новорічним Києвом, під час якої ви дізнаєтесь, як святкували у давнину, які потаємні місця надавали особливих різдвяних відчуттів, які традиції наповнювали святкові дні киян та зможете долучитися до дивовижних подій.

Екскурсія розроблена спеціально для Mastercard у партнерстві з командою бюро «Інтересний Київ», що закохана у місто, тож передчуваємо незабутні емоції. Долучайтеся та зробіть свої свята ще яскравішими!

Як скористатися пропозицією?

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard;
Обмінюйте 10 балів на участь у розіграші;
Вигравайте запрошення на 2-х осіб та долучайтеся до унікальної екскурсії різдвяним Києвом.
Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.

Акція діє з 14.12.2020 до 29.12.2020р. включно.
https://bilshe.mastercard.ua/
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Повідомлень: 1683
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:46

«Безкоштовна доставка та розіграш подарунків»

За оплати карткою Mastercard в інтернет-магазині АТБ отримуйте безкоштовну доставку товарів і шанс виграти один із 5 смартфонів.

Як взяти участь в акції?

Завітайте в інтернет-магазин АТБ за посиланням https://zakaz.atbmarket.com
Сплачуйте покупку картою Mastercard на суму від 300 грн й отримайте безкоштовну доставку.
Оформляйте замовлення товарів на суму від 500 грн і ставайте учасником розіграшу 5 смартфонів.
Деталі на: mastercard.ua, atbmarket.com та в офіційних правилах

Акція діє з 10.12.2020 р. по 20.01.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовна доставка доступна для замовлень на суму від 300 грн. У розіграші смартфона беруть участь чеки на суму замовлення від 500 грн.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12612-
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Повідомлень: 1683
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:44

Акція «Загадуйте бажання та втілюйте мрії»

Акція «Загадуйте бажання та втілюйте мрії»
Відчуйте магію зимових свят, коли здійснюються мрії та виконуються бажання. Пам’ятаєте, як у дитинстві згадували про подарунок, про який мріяли цілий рік, і відчували справжнє щастя, коли отримували те, що чекали? Згадайте це хвилююче відчуття, бо дива трапляються не тільки з дітьми, але й з тими дорослими, хто не перестає мріяти.

Загадуйте подарунок та вигравайте можливість обрати те, що бажаєте самі ви, з каталогу Програми винагород Mastercard

Умови акції:

Завітайте до особистого кабінету в Програмі винагород Mastercard;
Замовляйте спеціальну пропозицію «Загадайте бажання» за 10 балів;
Вигравайте найбажаніший подарунок на ваш вибір – будь-що з каталогу Програми винагород Mastercard*.
*Мається на увазі один подарунок вартістю до 500 000 балів, з наявних в каталозі Програми винагород Mastercard.

Акція діє з 15.12.2020 до 15.01.2021р. включно.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12614-
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Повідомлень: 1683
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:46

Акція "Платіть карткою Mastercard на fozzyshop.ua"

Смаколики у подарунок від Mastercard і Fozzy.

Умови акції:

Здійсніть замовлення на fozzyshop.ua на суму від 2000 грн, оплатіть карткою Mastercard ® та отримайте в подарунок 3 шоколадки Ritter Sport

Акція діє з 10.12.2020 р. по 31.12.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Під подарунком мається на увазі придбання 3 шоколадок ТМ Ritter Sport за 0,30 грн, які доставлять із замовленням товарів на суму від 2000 грн.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12617-
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Повідомлень: 1683
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:48

Акція «30 грн знижка на доставку Raketa з Visa»

Отримайте знижку 30 грн на доставку їжі через сервіс Raketa . Знижка надається автоматично за умови введення промокод у VisaNY та підключеної картки Visa у додатку Raketa

Умови акції:

Зробіть замовлення у додатку Raketa
Додайте промокод VisaNY під час оплати
Оберіть оплату карткою
Отримайте смачну їжу та приємний бонус –30 грн на доставку їжі

Період дії акції: з 21.12.2020 по 03.01.2021р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12618-
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Повідомлень: 1683
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:49

Акція «10% знижка на Hotels.com з Visa»

Отримайте знижку 10% на бронювання готелю з hotels.com та Visa за допомогою промокоду 10VISA. Знижка надається на бронювання від 1 до 28 ночей̆ у готелі учаснику програми.

Умови акції:

Здійснити бронювання за посиланням https://ua.hotels.com/page/visa/?pos=HC ... 322.000.09
Забронювати номер до 31.12.2020р. із завершенням проживання до 31.03.2021р.
Оплатити карткою: Visa Rewards, Visa Business, Visa Platinum, Visa Platinum Business, Visa Signature, Visa Infinite
Отримати знижку -10% за допомогою промокоду 10VISA.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12619-
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:51

"Платіть Mastercard онлайн у додатку KLO"

Отримайте додаткову знижку з вашою карткою Mastercard на АЗК KLO

Умови акції:

Завантажте додаток KLO.
Оплачуйте карткою Mastercard пальне від 20л у додатку.
Отримайте знижку на пальне на АЗК KLO.
Акція діє з 09.12.2020 р. по 25.05.2021 р. включно на АЗК, що працюють під брендом KLO та розташовані на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Організатор проведення акції: ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС»
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12621-
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