Олів’є майже ваше! Діма Борисов вмикає новорічний настрій з Mastercard®!
Святкування Нового року у кожного своє, але у всіх на столі є олів’є. І аби вам не довелося витрачати час на нарізання всіх потрібних інгредієнтів, Діма Борисов разом з Mastercard пригощають найсмачнішим олів’є за секретним рецептом!
Як скористатися пропозицією?
Розраховуйтеся картками Mastercard® Обмінюйте 10 балів на шанс виграти один із 200 новорічних боксів олів’євід Діми Борисова. Що більше разів ви обмінюєте бали на участь в акції, то більше ваші шанси на подарунок.
А ви знали, що жити в стилі «еко» не тільки легко та корисно, а ще й вигідно?! Саме так. Адже оформлюючи депозит від Укргазбанк ви не тільки допомагаєте планеті, а й виграєте круті подарунки!
Як це працює?
Відкривайте у відділенні Банку «ЕКО-депозит» чи «ЕКО-депозит Плюс» на суму від 10 000 грн* з прив’язкою до картки Mastercard для виплати відсотків; Приймайте участь у розіграші одного з 20-ти фітнес-браслетів Xiaomi Mi Smart Band чи 2-х смартфонів Samsung Galaxy Note 20. Підтримайте фінансування екологічних проектів та будьте другом природі! *Кожні додаткові 10 000 грн на депозиті збільшують ваші шанси на виграш!
Вигравайте круте спорядження для підкорення найстрімкіших схилів з програмою Mastercard Більше.
Зима – це не тільки ялинка й сімейні застілля. Зима змахне білим крилом – і кличе літати! Що вам ближче – лижі чи сноуборд? Чи просто розігнати снігокат засніженим схилом, як у дитинстві на санчатах?
Як скористатися пропозицією?
Реєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/ Обмінюйте 10 балів на участь в акції; Вигравайте круте спорядження для активних зимових розваг. Що більше списань, то більше шансів на виграш одного с трьох сноубордів, гірських лиж, снігокатів чи подарункових сертифікатів від магазину Gorgany, експертів з туристичного спорядження.
Запрошуємо на унікальну подію – незабутню екскурсію новорічним Києвом, під час якої ви дізнаєтесь, як святкували у давнину, які потаємні місця надавали особливих різдвяних відчуттів, які традиції наповнювали святкові дні киян та зможете долучитися до дивовижних подій.
Екскурсія розроблена спеціально для Mastercard у партнерстві з командою бюро «Інтересний Київ», що закохана у місто, тож передчуваємо незабутні емоції. Долучайтеся та зробіть свої свята ще яскравішими!
Як скористатися пропозицією?
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard; Обмінюйте 10 балів на участь у розіграші; Вигравайте запрошення на 2-х осіб та долучайтеся до унікальної екскурсії різдвяним Києвом. Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.
За оплати карткою Mastercard в інтернет-магазині АТБ отримуйте безкоштовну доставку товарів і шанс виграти один із 5 смартфонів.
Як взяти участь в акції?
Завітайте в інтернет-магазин АТБ за посиланням https://zakaz.atbmarket.com Сплачуйте покупку картою Mastercard на суму від 300 грн й отримайте безкоштовну доставку. Оформляйте замовлення товарів на суму від 500 грн і ставайте учасником розіграшу 5 смартфонів. Деталі на: mastercard.ua, atbmarket.com та в офіційних правилах
Акція діє з 10.12.2020 р. по 20.01.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовна доставка доступна для замовлень на суму від 300 грн. У розіграші смартфона беруть участь чеки на суму замовлення від 500 грн. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12612-
Акція «Загадуйте бажання та втілюйте мрії» Відчуйте магію зимових свят, коли здійснюються мрії та виконуються бажання. Пам’ятаєте, як у дитинстві згадували про подарунок, про який мріяли цілий рік, і відчували справжнє щастя, коли отримували те, що чекали? Згадайте це хвилююче відчуття, бо дива трапляються не тільки з дітьми, але й з тими дорослими, хто не перестає мріяти.
Загадуйте подарунок та вигравайте можливість обрати те, що бажаєте самі ви, з каталогу Програми винагород Mastercard
Умови акції:
Завітайте до особистого кабінету в Програмі винагород Mastercard; Замовляйте спеціальну пропозицію «Загадайте бажання» за 10 балів; Вигравайте найбажаніший подарунок на ваш вибір – будь-що з каталогу Програми винагород Mastercard*. *Мається на увазі один подарунок вартістю до 500 000 балів, з наявних в каталозі Програми винагород Mastercard.
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Отримайте додаткову знижку з вашою карткою Mastercard на АЗК KLO
Умови акції:
Завантажте додаток KLO. Оплачуйте карткою Mastercard пальне від 20л у додатку. Отримайте знижку на пальне на АЗК KLO. Акція діє з 09.12.2020 р. по 25.05.2021 р. включно на АЗК, що працюють під брендом KLO та розташовані на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Організатор проведення акції: ТОВ «КОНВЕРС ЛІНКС» https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12621-