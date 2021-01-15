Адже власники преміальних карток Mastercard можуть не гаяти час у чергах при заселенні, обрати ранній заїзд або пізній виїзд у готелях «Буковель». Все, щоб продовжити ваш відпочинок.
Як скористатися пропозицією:
оплатіть проживання преміальною карткою Mastercard® Platinum, чи World Elite на сайті bukovel.com або на рецепції у готелях «Буковель» та обирайте одну з двох опцій*: раннє заселенням з 8:00, або ж пізній виїзд – звільнення номеру до 16:00.
пред'явіть на рецепції у готелях «Буковель» преміальну картку Mastercard® Platinum, чи World Elite якою було сплачено послуги проживання на сайті bukovel.com, щоб пройти реєстрацію без черги (Fast Line)
Пропозиція діє тільки за наявності вільних номерів у день поселення/виселення
Період дії акції: з 15.01.2021 по 31.03.2021 року