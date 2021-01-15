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Укргазбанк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:47

Акція «Отримайте більше з Masterсard у Буковелі»

Відпочинку багато не буває — а з Mastercard його ще більше!

Адже власники преміальних карток Mastercard можуть не гаяти час у чергах при заселенні, обрати ранній заїзд або пізній виїзд у готелях «Буковель». Все, щоб продовжити ваш відпочинок.

Як скористатися пропозицією:

оплатіть проживання преміальною карткою Mastercard® Platinum, чи World Elite на сайті bukovel.com або на рецепції у готелях «Буковель» та обирайте одну з двох опцій*: раннє заселенням з 8:00, або ж пізній виїзд – звільнення номеру до 16:00.
пред'явіть на рецепції у готелях «Буковель» преміальну картку Mastercard® Platinum, чи World Elite якою було сплачено послуги проживання на сайті bukovel.com, щоб пройти реєстрацію без черги (Fast Line)
Пропозиція діє тільки за наявності вільних номерів у день поселення/виселення

Період дії акції: з 15.01.2021 по 31.03.2021 року
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12650-
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:50

Акція "Подорожуйте з новими привілеями від Mastercard"

З січня користуйтеся новим сервісом Mastercard ПЛР-тестування на COVID-19 в аеропорту «Одеса».

Як скористатись послугою:

Оформлюйте запит на стійці тестування лабораторії CSD в залі прильоту.
Піднесіть картку Mastercard Platinum чи World Elite до терміналу. Дочекайтеся сигналу підтвердження.
Здайте тест.
Чекайте на результат тесту протягом 24 годин на електронну пошту та в додатку «Дій вдома». Негативний ПЛР-тест COVID-19 дозволяє уникнути 14-денного карантинного періоду.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12651-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
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