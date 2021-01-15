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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:47

Акція «Отримайте більше з Masterсard у Буковелі»

Відпочинку багато не буває — а з Mastercard його ще більше!

Адже власники преміальних карток Mastercard можуть не гаяти час у чергах при заселенні, обрати ранній заїзд або пізній виїзд у готелях «Буковель». Все, щоб продовжити ваш відпочинок.

Як скористатися пропозицією:

оплатіть проживання преміальною карткою Mastercard® Platinum, чи World Elite на сайті bukovel.com або на рецепції у готелях «Буковель» та обирайте одну з двох опцій*: раннє заселенням з 8:00, або ж пізній виїзд – звільнення номеру до 16:00.
пред'явіть на рецепції у готелях «Буковель» преміальну картку Mastercard® Platinum, чи World Elite якою було сплачено послуги проживання на сайті bukovel.com, щоб пройти реєстрацію без черги (Fast Line)
Пропозиція діє тільки за наявності вільних номерів у день поселення/виселення

Період дії акції: з 15.01.2021 по 31.03.2021 року
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12650-
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Повідомлень: 1732
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:50

Акція "Подорожуйте з новими привілеями від Mastercard"

З січня користуйтеся новим сервісом Mastercard ПЛР-тестування на COVID-19 в аеропорту «Одеса».

Як скористатись послугою:

Оформлюйте запит на стійці тестування лабораторії CSD в залі прильоту.
Піднесіть картку Mastercard Platinum чи World Elite до терміналу. Дочекайтеся сигналу підтвердження.
Здайте тест.
Чекайте на результат тесту протягом 24 годин на електронну пошту та в додатку «Дій вдома». Негативний ПЛР-тест COVID-19 дозволяє уникнути 14-денного карантинного періоду.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12651-
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Повідомлень: 1732
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:49

Акція "Замовляйте на shop.silpo.ua"

Акція «Замовляйте на shop.silpo.ua , платіть карткою Mastercard та отримуйте 10 000 балів на «Власний Рахунок»!»
Як скористатися пропозицією?

Авторизуйтесь на сайті shop.silpo.ua за допомогою логіна й пароля програми «Власний Рахунок» та оформіть замовлення на суму від 1250 грн.
Оберіть зручний спосіб доставки: планова, швидка або самовивіз.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard онлайн на сайті shop.silpo.ua при замовленні, на платіжному терміналі кур’єра, або на касі якщо обрана опція самовивіз. Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення.
Додаткові бали надійдуть упродовж 1-5 робочих днів з моменту здійснення покупки на карту «Власного Рахунку»
Акція діє з 15.01.2021 р. по 15.02.2021 р. включно на території України, де доступна послуга доставки та самовивозу «Сільпо», за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1250 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12655-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
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