Для держателів таких карток Masterсard®: Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Elite & Business.
LookFantastic – інтернет-майданчик № 1 у сфері преміумкраси у Європі, має асортимент із 22 тис. товарів від провідних брендів, зокрема MAC, Kérastase та Yves Saint Laurent.
На сайті представлені понад 660 брендів преміумкласу для вашої краси, що допоможуть мати фантастичний вигляд!
LookFantastic пропонує знижку 20 % на покупки для держателів карток Mastercard. Пропозиція доступна при замовленні на будь-яку суму. Як скористатися пропозицією?
Щоб отримати знижку, додай у кошик вибрані товари та введи унікальний код LFMASTER21 на lookfantastic.com у вікні запитання «Got a discount code? Enter it here» (Маєш код знижки? Введи його тут). Знижка 20 % застосовується до товарів у твоєму кошику.
Винятки
Промокод не поєднується з іншими промокодами, ваучерами чи тимчасовими знижками на сайті. Перелік товарів на LookFantastic, до яких не застосовуються знижки: lookfantastic.com/offers/full-exclusions.list Період дії пропозиції: по 31 грудня 2021 року. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12733-
Для держателів таких карток Masterсard®: Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Elite & Business.
Mankind – онлайн-магазин для чоловіків, які не бояться показати свою маскулінність, доглядаючи за шкірою, волоссям та бородою.
Це місце, де сучасні чоловіки знайдуть усе необхідне для догляду за собою.
Mankind пропонує знижку 20 % на покупки для держателів карток Mastercard. Пропозиція доступна при замовленні на будь-яку суму. Як скористатися пропозицією?
Щоб отримати знижку, додай у кошик вибрані товари та введи унікальний код MKMASTER21 у вікні запитання «Got a discount code? Enter it here» (Маєш код знижки? Введи його тут). Знижка 20 % застосовується до товарів у твоєму кошику.
Винятки
Промокод не може бути використаний у поєднанні з іншими акціями або пропозиціями. Перелік товарів на Mankind, до яких не застосовуються знижки: mankind.co.uk/excluded-brands/limited.list Період дії пропозиції: по 31 грудня 2021 року. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12734-
Для держателів таких карток Masterсard®: Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Elite & Business.
TheHut.com – це універсальний онлайн-магазин категорії люкс. Тут ти знайдеш одяг, предмети декору, косметику й інші товари відомих брендів, зокрема Ted Baker, Joseph Joseph, Barbour тощо. Заснований у 2004 році, наразі магазин здійснює доставку в понад 200 країн світу.
TheHut.com пропонує знижки 15 % держателям карток Mastercard. Пропозиція доступна при замовленні на будь-яку суму. Як скористатися пропозицією?
Щоб отримати знижку, додай у кошик вибрані товари та введи унікальний код MCHT у вікні запитання «Got a discount code? Enter it here» («Маєш код знижки? Введи його тут»). Знижка 15 % діє на товари у твоєму кошику.
Винятки
Промокод не поєднується з іншими промокодами, ваучерами чи тимчасовими знижками на сайті. Перелік товарів, на які не діє знижка, може змінюватися: thehut.com/articles/exclusions-list.list Період дії пропозиції: по 31 грудня 2021 року. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12735-
Для держателів таких карток Masterсard®: Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Elite & Business.
YOOX – це майданчик ексклюзивних речей від найпрестижніших світових дизайнерів. YOOX входить до групи Net-A-Porter, яка є світовим лідером у сфері онлайн-торгівлі з 2000 року. Італійський інтернет-магазин роздрібної торгівлі пропонує одяг та аксесуари всесвітньо відомих преміальних брендів, а також унікальні мистецькі й дизайнерські рішення для твого дому. Це платформа, де клієнти з усього світу можуть виразити свою індивідуальність через ексклюзивну співпрацю з відомими художниками. YOOX обслуговує понад 180 країн світу.
YOOX пропонує знижку 15 % на сайті yoox.com Щоб отримати пропозицію, держатель картки має ввійти у свій профіль або зареєструватися на yoox.com, додати до замовлення бажані товари та ввести унікальний код YOOXCODE, який прийде на електронну пошту. Код можна використати до 5 разів на кожного клієнта протягом усього періоду акції. Як скористатися пропозицією?
Перейди за посиланням yoox.com/ua/project/comktg19?tp=453534 та введи адресу електронної пошти. Ти отримаєш лист із промокодом (використати до 5 разів). Щоб скористатися знижкою, зареєструйся або ввійди у свій акаунт і введи промокод.
Винятки
Промокод не поєднується з іншими промокодами, ваучерами чи тимчасовими знижками на сайті. Ваучер не може бути застосований до таких категорій чи брендів: Мистецтво, Розпродаж, Діти, Дизайн, Спорт, товари з етикетками NEW (НОВЕ, НОВИЙ ТОВАР), сонцезахисні окуляри, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann, Montblanc, Polo Ralph Lauren та Dodo. Період дії пропозиції: по 31 грудня 2021 року. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12736-
Для держателів таких карток Masterсard®: Prepaid, Debit, Maestro, Standard, Gold, Platinum, World, World Elite & Business.
Zavvi – це місце, де зустрічаються комікси, музика, кіно й телебачення. Тут ти знайдеш все й навіть більше: одяг, сувеніри, предмети колекціонування та найновіші фільми й серіали. Від «Зоряних війн» та «Гаррі Поттера» до «Всесвіту Марвел» та «Гри престолів» – Zavvi пропонує унікальну сувенірну продукцію, яку не знайти більше ніде. Zavvi – дім і душа сучасної попкультури.
Zavvi пропонує знижку 10 % на покупки для держателів карток Mastercard. Пропозиція доступна при замовленні на будь-яку суму. Як скористатися пропозицією?
Щоб отримати знижку, додай у кошик вибрані товари та введи унікальний код ZAVMC10 у вікні запитання «Got a discount code? Enter it here» («Маєш код знижки? Введи його тут»). Знижка 10 % застосовується до товарів у твоєму кошику.
Винятки
Промокод не може бути використаний у поєднанні з іншими акціями або пропозиціями. Якщо не зазначено інше, усі коди знижок (пропозиції знижок) підлягають максимальній цінності знижки, еквівалентній £1 (одному фунту стерлінгів) на 1 % (один відсоток) знижки. Наприклад, код на знижку 10 % дає максимальну знижку £10, код на знижку 20 % дає максимальну знижку £20 тощо. Промокоди діють у всіх розділах сайту, окрім наведених нижче, якщо не зазначено інше: Електроніка; SteelBooks; Товари спеціальних пропозицій Період дії пропозиції: по 31 грудня 2021 року. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12737-
Обмінюйте бали на спеціальний AR десерт від Дмитра Борисова цілий солодкий всесвіт, що оживає у вас на тарілці. Це саме той випадок, коли смакуєш із широко розплющеними очима.
Готові до особливого?
Скористатися пропозицією дуже просто:
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® Обмінюйте 20 золотих або 50 срібних балів на спеціальний промокод Приходьте у ресторан Дмитра Борисова та отримуйте AR-десерт Пропозиція діє з 01.04.2021 р. до 01.05 2021 р. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12739-
Джойки - це команда екодрузів, які допомагають урятувати нашу планету.
Збирайте колекцію із 24 унікальних колекційних карток «Джойки», розфарбуйте їх і грайтеся з героями в доповненій реальності. Знаходьте їх у магазинах «Фора» й оживляйте в доповненій реальності мобільного додатка «Джойки», який можна безкоштовно завантажити з App Store чи Play Market.
Як скористатися пропозицією:
Переконайтеся, що у вас є платіжна картка Mastercard® і що ви учасник програми «Фора club ». Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений. Виберіть картку Mastercard у додатку «Фора» й оплатіть покупку. Період дії акції: з 01.04.2021 р. по 23.05.2021 р. включно в усіх магазинах мережі «Фора» на території України, окрім магазину Favore, за умови наявності акційного товару; з повним переліком адрес магазинів «Фора» можна ознайомитись на сайті fora.ua Під отриманням колекційної картки «Джойки» мається на увазі можливість придбати її за 0,99 грн. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ku_djoyiki
Насолоджуйтесь прогулянками на свіжому повітрі, поки вашими хатніми справами займаються смарт-девайси. Адже вирушаючи на шопінг з карткою Masterсard® від АБ «УКРГАЗБАНК» ви маєте шанс виграти крутих хатніх помічників. Хто може приймати участь? Фізичні особи, держателі платіжної картки Masterсard® від АБ «УКРГАЗБАНК». Як прийняти участь в акції? Протягом будь-якого з Етапів Акції здійснити будь-яку кількість успішних безготівкових оплат товарів чи послуг у торгівельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет на загальну суму від 500,00 грн.* (п’ятсот гривень) з ПДВ, при цьому сума одного чеку повинна бути не менше 200 грн. (двісті гривень) з ПДВ. *Кожні 500 грн. (п’ятсот гривень) з ПДВ успішних безготівкових оплат карткою збільшують шанси на виграш Заохочень Акції. Період проведення акції: З 01 квітня 2021 року по 31 травня 2021 року включно та складається з 2 (двох) етапів: перший етап з 01 квітня 2021 року по 30 квітня 2021 року включно; другий етап 01 травня 2021 року по 31 травня 2021 року включно. Заохочення Акції: Мультиварка Redmond SkyCooker Робот-пилосос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 1С https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12743-
Відчуйте ритм мегаполіса з ексклюзивною колекцією від BEVZA для Mastercard Більше.
Свобода бути собою це вибирати свій повсякденний шлях, свій стиль, ритм і вільно виражати свою позицію. Це жити за своїми правилами й ділитися своєю свободою з коханими, друзями, із цілим містом. Капсульна урбан колекція від Світлани Бевзи для Mastercard це ода вашій свободі. Кожна річ у ній від шарфа до шпильки на краватку покликана підкреслити вашу незалежність, ваш унікальний урбан стиль.
Стиль свіжа суміш 70 х і сучасних трендів. Силуети базові, матеріали комфортні. Це повноцінна капсула, тож усі елементи міксуються між собою, створюючи стильний street fashion образ. Такий одяг незамінний на кожен день і не вимагає особливої нагоди. У ньому почуваєшся вільно й упевнено як у шаленому темпі робочого дня, так і на відпочинку.
Одяг й аксесуари з капсульної колекції BEVZA Mastercard edition доступні ексклюзивно на bilshe.mastercard.ua