Як скористатися пропозицією:
з 31 березня по 14 серпня 2021 р. придбайте квиток на Одеський міжнародний кінофестиваль на oiff.com.ua;
розраховуйтеся карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Акція діє з 31.03.2021 по 14.08.2021 року.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:05
Акція «З Mastercard на кінопрем’єри з усього світу»
Особливе кіно — особливі враження! Адже Mastercard дарує знижку 10% на квитки та абонементи Одеського міжнародного кінофестивалю на oiff.com.ua. Просто сплачуйте карткою Mastercard®.
Як скористатися пропозицією:
з 31 березня по 14 серпня 2021 р. придбайте квиток на Одеський міжнародний кінофестиваль на oiff.com.ua;
розраховуйтеся карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Акція діє з 31.03.2021 по 14.08.2021 року.
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