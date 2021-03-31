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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:05

Акція «З Mastercard на кінопрем’єри з усього світу»

Особливе кіно — особливі враження! Адже Mastercard дарує знижку 10% на квитки та абонементи Одеського міжнародного кінофестивалю на oiff.com.ua. Просто сплачуйте карткою Mastercard®.

Як скористатися пропозицією:

з 31 березня по 14 серпня 2021 р. придбайте квиток на Одеський міжнародний кінофестиваль на oiff.com.ua;
розраховуйтеся карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Акція діє з 31.03.2021 по 14.08.2021 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12752-
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