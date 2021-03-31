Як скористатися пропозицією:
з 31 березня по 14 серпня 2021 р. придбайте квиток на Одеський міжнародний кінофестиваль на oiff.com.ua;
розраховуйтеся карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Акція діє з 31.03.2021 по 14.08.2021 року.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:05
Акція «З Mastercard на кінопрем’єри з усього світу»
Особливе кіно — особливі враження! Адже Mastercard дарує знижку 10% на квитки та абонементи Одеського міжнародного кінофестивалю на oiff.com.ua. Просто сплачуйте карткою Mastercard®.
Як скористатися пропозицією:
з 31 березня по 14 серпня 2021 р. придбайте квиток на Одеський міжнародний кінофестиваль на oiff.com.ua;
розраховуйтеся карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Акція діє з 31.03.2021 по 14.08.2021 року.
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:53
Витрачайте та мандруйте з Mastercard та Укргазбанком!
Розраховуйтеся своєю преміальною карткою Mastercard Platinum та Masterсard World Elite від Укргазбанку та вигравайте незабутній вікенд до Стамбулу, а також до найяскравіших куточків України.
Щоб взяти участь у розіграші, здійсніть щонайменше 3 оплати у торгово-сервісних мережах протягом кожного етапу акції на загальну суму від 5 000 тис. грн з 12 квітня до 12 червня 2021 р. включно.
Період проведення Акції та складається з 2 етапів:
перший етап з 12 квітня 2021 р. по 11 травня 2021 р. включно;
другий етап з 12 травня 2021 р. по 12 червня 2021 р. включно.
На кожному етапі будуть обирати 3 переможця.
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:57
Акція «Великодні подарунки від Mastercard та GastroFamily»
Акція «Великодні подарунки від Mastercard та GastroFamily»
АБ «УКРГАЗБАНК» та Mastercard приготували для вас великодні бокси разом з добрим партнером Дмитром Борисовим.
Щоб взяти участь у акції потрібно:
Розрахуватись карткою Mastercard®
Обміняти 5 золотих або 10 срібних балів на участь у розіграші великодніх боксів
Що більше списань, то більше шансів отримати подарунок
Доставка можлива тільки в м. Києві
Акція діє з 13 квітня 2021 року по 25 квітня 2021 року включно, тільки в м. Києві
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