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Укргазбанк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:05

Акція «З Mastercard на кінопрем’єри з усього світу»

Особливе кіно — особливі враження! Адже Mastercard дарує знижку 10% на квитки та абонементи Одеського міжнародного кінофестивалю на oiff.com.ua. Просто сплачуйте карткою Mastercard®.

Як скористатися пропозицією:

з 31 березня по 14 серпня 2021 р. придбайте квиток на Одеський міжнародний кінофестиваль на oiff.com.ua;
розраховуйтеся карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Акція діє з 31.03.2021 по 14.08.2021 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12752-
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Повідомлень: 1946
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:53

Витрачайте та мандруйте з Mastercard та Укргазбанком!

Розраховуйтеся своєю преміальною карткою Mastercard Platinum та Masterсard World Elite від Укргазбанку та вигравайте незабутній вікенд до Стамбулу, а також до найяскравіших куточків України.

Щоб взяти участь у розіграші, здійсніть щонайменше 3 оплати у торгово-сервісних мережах протягом кожного етапу акції на загальну суму від 5 000 тис. грн з 12 квітня до 12 червня 2021 р. включно.

Період проведення Акції та складається з 2 етапів:

перший етап з 12 квітня 2021 р. по 11 травня 2021 р. включно;
другий етап з 12 травня 2021 р. по 12 червня 2021 р. включно.
На кожному етапі будуть обирати 3 переможця.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12753-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:57

Акція «Великодні подарунки від Mastercard та GastroFamily»

Акція «Великодні подарунки від Mastercard та GastroFamily»
АБ «УКРГАЗБАНК» та Mastercard приготували для вас великодні бокси разом з добрим партнером Дмитром Борисовим.

Щоб взяти участь у акції потрібно:

Розрахуватись карткою Mastercard®
Обміняти 5 золотих або 10 срібних балів на участь у розіграші великодніх боксів
Що більше списань, то більше шансів отримати подарунок
Доставка можлива тільки в м. Києві
Акція діє з 13 квітня 2021 року по 25 квітня 2021 року включно, тільки в м. Києві
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12754-
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Аватар користувача
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
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