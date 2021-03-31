Як скористатися пропозицією:
з 31 березня по 14 серпня 2021 р. придбайте квиток на Одеський міжнародний кінофестиваль на oiff.com.ua;
розраховуйтеся карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Акція діє з 31.03.2021 по 14.08.2021 року.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:05
Акція «З Mastercard на кінопрем’єри з усього світу»
Особливе кіно — особливі враження! Адже Mastercard дарує знижку 10% на квитки та абонементи Одеського міжнародного кінофестивалю на oiff.com.ua. Просто сплачуйте карткою Mastercard®.
Як скористатися пропозицією:
з 31 березня по 14 серпня 2021 р. придбайте квиток на Одеський міжнародний кінофестиваль на oiff.com.ua;
розраховуйтеся карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Акція діє з 31.03.2021 по 14.08.2021 року.
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:53
Витрачайте та мандруйте з Mastercard та Укргазбанком!
Розраховуйтеся своєю преміальною карткою Mastercard Platinum та Masterсard World Elite від Укргазбанку та вигравайте незабутній вікенд до Стамбулу, а також до найяскравіших куточків України.
Щоб взяти участь у розіграші, здійсніть щонайменше 3 оплати у торгово-сервісних мережах протягом кожного етапу акції на загальну суму від 5 000 тис. грн з 12 квітня до 12 червня 2021 р. включно.
Період проведення Акції та складається з 2 етапів:
перший етап з 12 квітня 2021 р. по 11 травня 2021 р. включно;
другий етап з 12 травня 2021 р. по 12 червня 2021 р. включно.
На кожному етапі будуть обирати 3 переможця.
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:57
Акція «Великодні подарунки від Mastercard та GastroFamily»
Акція «Великодні подарунки від Mastercard та GastroFamily»
АБ «УКРГАЗБАНК» та Mastercard приготували для вас великодні бокси разом з добрим партнером Дмитром Борисовим.
Щоб взяти участь у акції потрібно:
Розрахуватись карткою Mastercard®
Обміняти 5 золотих або 10 срібних балів на участь у розіграші великодніх боксів
Що більше списань, то більше шансів отримати подарунок
Доставка можлива тільки в м. Києві
Акція діє з 13 квітня 2021 року по 25 квітня 2021 року включно, тільки в м. Києві
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:39
Акція «Дні української сукні»
Умови акції:
Додаткова знижка 25 % на категорію «Сукні» сайту vsisvoi.ua з Visa.
Знижка нараховується автоматично під час оплати карткою Visa та сумується до діючих знижок на сайті. Період: 23.04 – 25.04.21
Безкоштовна доставка під час оплати карткою Visa.
Подробиці: vsisvoi.ua
Період дії акції: з 17.04 по 25.04.21р
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:30
Акція «Подарунки тим, хто звик усе робити онлайн»
Сплачуй у додатку «Нова пошта» або на сайті
Визначення переможців акції будуть відбуватися щотижня за допомогою сервісу random.org
Щоб взяти участь в акції потрібно:
Здійснити оплату послуг «Нова Пошта», використовуючи картку Visa від АБ «УКРГАЗБАНК».
Перейти за посиланням
Для участі в акції зараховуються наступні варіанти здійснення оплати:
Оплата послуг «Нова Пошта» на сайті «Нова Пошта» (в т.ч. в «бізнес-кабінеті»)
Оплата послуг «Нова Пошта» використовуючи мобільний додаток «Нова Пошта» на будь-якому мобільному пристрої.
Термін дії акції: 20.04.2021 – 30.05.2021
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:31
Акція «2000 балів на «Власний Рахунок » за «Готівку на касі»
Потрібно трохи готівки? Не шукайте найближчий банкомат, адже завдяки послузі «Готівка на касі» від Mastercard ви завжди можете зняти до 500 гривень готівкою на касі супермаркетів «Сільпо».
Якщо спробувати, то саме зараз. Адже за перше зняття отримуєте 2000 балів на «Власний Рахунок».
Як скористатися пропозицією?
Вибирайте товари в мережі супермаркетів «Сільпо» й на касі проскануйте картку (або додаток) програми «Власний Рахунок».
Скажіть касиру, що бажаєте зняти трохи готівки, та вкажіть суму. Касир додасть її до суми покупки.
Оплатіть покупку карткою Mastercard. Отримайте товар і готівку.
Отримайте 2000 бонусів на «Власний Рахунок» за перше зняття будь якої суми.
Акція діє з 20.04.2021 р. по 20.05.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Максимальна сума зняття готівки за один раз 500 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів..
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