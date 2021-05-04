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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:50

Акція «Платіть Mastercard у додатку «Фора»

У 5 разів більше балів із Mastercard!

Оплачуйте покупки карткою Mastercard у мобільному додатку «Фора» отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності Фора club.

Як взяти участь в акції:

Переконайтесь, що у Вас є платіжна картка Mastercard та що Ви учасник програми лояльності Фора club
Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений
Виберіть карту Mastercard у додатку та оплатіть покупку

Акція діє з 01.05.2021р. по 31.05.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12770-
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Повідомлень: 1987
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:51

Акція «Додайте музики у життя!»

Улюблені пісні, затишна атмосфера та коло друзів – запрошуємо на sing-вечірку у вас вдома.

Беріть участь у розіграші та отримайте можливість виграти персональну караоке-систему. Без бронювання столиків та черг до мікрофона. Не обмежуйте свій талант та бажання – насолоджуйтеся співом у будь-який час, коли забажаєте!

Як скористатися пропозицією:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®;
Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші караоке-системи для вечірки вдома.
Що більше балів ви обміняєте, то вищ ваші шанси на виграш.

Акція діє з 01.05.2021 р. по 10.06.2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12771-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:52

Акція «Безкоштовна доставка на Epicentrk.ua з Visa»

Безкоштовна доставка на еpicentrk.ua під час оплати карткою Visa!

Умови акції:

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*Максимальна сума економії складає 250 грн, якщо вартість доставки вище, покупець самостійно доплачує різницю відповідно до зазначених на сайті epicentrk.ua тарифів. Вартість підйому на поверх розраховується окремо під час оформлення замовлення згідно з чинними тарифами.

Термін дії акції: з 10.05.2021 до 10.07.2021
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12772-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
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