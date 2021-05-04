Оплачуйте покупки карткою Mastercard у мобільному додатку «Фора» отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності Фора club.
Як взяти участь в акції:
Переконайтесь, що у Вас є платіжна картка Mastercard та що Ви учасник програми лояльності Фора club
Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений
Виберіть карту Mastercard у додатку та оплатіть покупку
Акція діє з 01.05.2021р. по 31.05.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.