Оплачуйте покупки карткою Mastercard у мобільному додатку «Фора» отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності Фора club.
Як взяти участь в акції:
Переконайтесь, що у Вас є платіжна картка Mastercard та що Ви учасник програми лояльності Фора club Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений Виберіть карту Mastercard у додатку та оплатіть покупку
Улюблені пісні, затишна атмосфера та коло друзів – запрошуємо на sing-вечірку у вас вдома.
Беріть участь у розіграші та отримайте можливість виграти персональну караоке-систему. Без бронювання столиків та черг до мікрофона. Не обмежуйте свій талант та бажання – насолоджуйтеся співом у будь-який час, коли забажаєте!
Як скористатися пропозицією:
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua; Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®; Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші караоке-системи для вечірки вдома. Що більше балів ви обміняєте, то вищ ваші шанси на виграш.
Безкоштовна доставка на еpicentrk.ua під час оплати карткою Visa!
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Готові вирушити назустріч мріям? Тоді робіть 2 оплати від 200 грн.кожна карткою Visa від Укргазбанку та отримуйте шанс виграти круті подарунки: незабутню подорож Україною, електросамокати та сертифікати в магазин «Розетка». Більше оплат – більше шансів. А покупки кредитною карткою - подвоюють шанс виграшу! Хто може приймати участь? Фізичні особи, держателі платіжної картки Visa від АБ «УКРГАЗБАНК». Як прийняти участь в акції?
Протягом будь-якого з Етапів Акції здійснити щонайменше 2 (дві) успішні безготівкові операції в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет на території проведення Акції, при цьому сума одного чеку повинна бути не менше 200,00 грн. (двохсот гривень) з ПДВ
Період проведення акції:
З 15 травня 2021 року по 15 серпня 2021 року включно та складається з 3 (трьох) етапів:
перший етап з 15 травня 2021 року по 14 червня 2021 року включно; другий етап 15 червня 2021 року по 14 липня 2021 року включно; третій етап 15 липня 2021 року по 15 серпня 2021 року включно. Заохочення Акції:
Особливо для власників Friendly card від Mastercard та АБ «УКРГАЗБАНК», адже перші 100 клієнтів, які в період з 15 травня 2021 року по 15 серпня 2021 року відкриють Friendly card та зроблять 2 оплати на суму від 50 грн. кожна, гарантовано отримають бездротові навушники AIR MUSIC Pods.