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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:39

Круті гаджети Apple та Xiaomi від Укргазбанку та Visa!

Розраховуйтесь Вашою карткою Visa Platinum, Visa Infinite або Visa Signature від Укргазбанку в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі інтернет на загальну суму від 30 000 грн. протягом кожного етапу акції та вигравайте круті гаджети Apple та Xiaomi.

Акція діє з 17 травня до 16 липня 2021 року.

Період проведення Акції та складається з 2 етапів:

перший етап з 17 травня 2021 р. по 16 червня 2021 р. включно;
другий етап з 17 червня 2021 р. по 16 липня 2021 р. включно.
На кожному етапі будуть обирати 5 переможців.
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 09:10

Акція «Фестивалити краще з Mastercard»

Відчуйте подарункові нотки з Mastercard на фестивалі The Glass від «Сільпо».

Як зробити фестиваль ще святковішим?

Купуйте вхідний квиток на фестиваль карткою Mastercard® зі знижкою 20 %. Заздалегідь на сайті silpo.ua чи безпосередньо на фестивалі
За оплату карткою Mastercard на суму від 100 грн на фестивалі отримуйте додаткову дегустаційну фішку.
Дати проведення фестивалю: 4-5 червня 2021 року.

Місце проведення: м. Київ, вул. Десятинна, 12.
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 09:13

Акція "Плати Masterсard за перше замовлення у Glovo"

Перше замовлення з карткою Mastercard® оплатіть – і промокод на наступне ловіть!

Glovo і Mastercard підготували особливі приємності для нових користувачів!

Усе, що потрібно, – це завантажити додаток Glovo, оплатити перше замовлення карткою Mastercard та отримати промокод на 100 грн на наступне замовлення.

Період промо: 01.06.2021 - 30.06.2021
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 11:14

Акція «Вигравайте абонементи на Atlas Weekend»

I`ll back, — сказав він і повернувся! Обмінюйте бали на участь у розіграші абонементів на Atlas Weekend — фестиваль-подію, що поєднує музику, активний відпочинок та найкращий стрітфуд.

Це фестиваль, на який ми всі так довго чекали.

Як скористатися пропозицією:

зареєструйтеся на bilshe.mastercard.ua
накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard
обмінюйте 10 золотих або 20 срібних балів на участь у розіграші
вигравайте абонемент для двох на Atlas Weekend 2021.
Що більше балів обміняєте, то вищі шанси на виграш.

Не проґавте нагоди увірватися в літо!

Акція діє з 25.05.2021 по 25.06.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 11:17

Акція «Вирушай на Leopolis Jazz Fest 2021 разом з Mastercard

Такий очікуваний фестиваль Leopolis Jazz 2021 відбудеться цього року традиційно у Львові з 24 по 28 червня 2021.

З цієї чудової нагоди ми розігруємо 4 подорожі на 2-х до Львова із відвідуванням Головної сцени фестивалю.

Умови участі в промо:

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua й оплачуйте карткою Mastercard;
обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
вигравайте одну з чотирьох поїздок на двох.
Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Дати подорожі до міста Львів: з 25 по 28 червня 2021 року

Дати відвідування Головної Сцени фестивалю Leopolis Jazz 2021: 26 та 27 червня 2021 року.

Акція триває з 25.05.2021 по 13.06.2021 року.
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 11:19

Акція "Розраховуйся Mastercard – отримуй квитки"

Звісно, якщо ви музичний фанат, то готові потрапити на Atlas Weekend 2021 за будь-які гроші. Але ж як приємно раптом дізнатись – для держателів картки Mastercard діє спеціальна ціна.

Як скористатися пропозицією:

мати або відкрити картку Mastercard
перейти за посиланням https://atlasweekend.com/tickets
для придбання квитка будь-якої категорії/абонемента обрати опцію «Придбати дешевше з Mastercard» та здійснити оплату Карткою за квиток/абонемент на фестиваль Atlas Weekend 2021
Акція проводиться з 25 травня 2021 року по 11 липня 2021 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12793-
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 10:53

Акція «Омріяний гаджет на відстані оплати з Visa!»

З 27 травня 2021 р. до 23 червня 2021 р. беріть участь в акції: грайте та платіть он-лайн з карткою Visa і ловіть шанс отримати ігрову приставку Sony PlayStation 5 digital edition або річну підписку PlayStation Plus!

Як взяти участь в акції

Сплачуйте з карткою Visa на будь-якому геймерському ресурсі (наприклад: Steam, EpicGames, Origin, Ubisoft Connect, магазини Sony, Wargaming, Xsolla, Microsoft, Google Play Market, Apple AppStore​).
Реєструйте чек у Visa чат-бот та надайте його зображення, що підтверджує здійснення операції за допомогою картки Visa. Сума та кількість операцій — не обмежуються.
Акція діє з 27 травня до 23 червня 2021 року та проводиться у кілька етапів.

За весь період проведення акції будуть розіграні:

Ігрова приставка Sony PlayStation 5 digital edition — всього 4 штуки.

Підписка PlayStation Plus на 1 рік — всього 16 штук.

Пропозиція діє на всій території України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Кожна ваша успішна оплата — плюс шанс на отримання подарунка!

Деталі за посиланням.

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12794-
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 10:54

Акція «VISA ТА ВСІ.СВОЇ»

Вже на цих вихідних, 29–30 травня, відбудеться маркет-фестиваль, на якому буде багато Києва: на одязі, в сувенірах, їжі, атмосфері та фантастичних краєвидах.

Два дні ми будемо слухати київські гурти, танцювати до ранку та підіймати келихи за місто, яке підкорило наші серця.

Бо як же тебе не любити, Києве наш!

Місце проведення: Десятинна,12

Умови:

Промо акція від корнеру Своя. Кава, Свій. Бар: знижка 20% з карткою Visa на весь асортимент.
Промо акція: знижка 20% на товари українських брендів (корнер з 7-10 брендів маркету).
Період: 29-30.05.21

Подробиці: vsisvoi.ua
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12795-
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:23

Акція «Мавка. Світ лісу»

Мавчики зачекались на ваші оплати смартфоном із Mastercard!

Відтепер чарівні герої захопливого анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» стануть частиною оплат з Mastercard в мережі супермаркетів «Сільпо».

Платіть карткою Mastercard у смартфоні чи в додатку «Сільпо» та за кожні 149 грн. у чеку отримайте додаткового Мавчика

І нехай руна чотирьох стихій оберігає ваші безконтактні оплати!

Акція діє з 01 червня по 26 липня 2021 у всій мережі супермаркетів «Сільпо».

Деталі на mastercard.ua та silpo.ua

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12797-
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:23

Акція «ВИГРАЙ ABARTH 595»

Улюблений артист і нова автівка – таке можливо тільки з Mastercard і Concert.ua

Як взяти участь в акції:

Завітайте на сторінку акційних подій на Concert.ua:
Виберіть квитки на суму від 500 грн і додайте до кошика.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard®.
Гарантовано отримайте Cертифікат Concert.ua на 100 грн, а також автоматично ставайте учасником розіграшу нової автівки.
Акція діє з 01.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС, за умови оплати на суму від 500 грн.

Деталі – на concert.ua та офіційні правила

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12799-
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