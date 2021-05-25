Розраховуйтесь Вашою карткою Visa Platinum, Visa Infinite або Visa Signature від Укргазбанку в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі інтернет на загальну суму від 30 000 грн. протягом кожного етапу акції та вигравайте круті гаджети Apple та Xiaomi.
Акція діє з 17 травня до 16 липня 2021 року.
Період проведення Акції та складається з 2 етапів:
Відчуйте подарункові нотки з Mastercard на фестивалі The Glass від «Сільпо».
Як зробити фестиваль ще святковішим?
Купуйте вхідний квиток на фестиваль карткою Mastercard® зі знижкою 20 %. Заздалегідь на сайті silpo.ua чи безпосередньо на фестивалі За оплату карткою Mastercard на суму від 100 грн на фестивалі отримуйте додаткову дегустаційну фішку. Дати проведення фестивалю: 4-5 червня 2021 року.
I`ll back, — сказав він і повернувся! Обмінюйте бали на участь у розіграші абонементів на Atlas Weekend — фестиваль-подію, що поєднує музику, активний відпочинок та найкращий стрітфуд.
Це фестиваль, на який ми всі так довго чекали.
Як скористатися пропозицією:
зареєструйтеся на bilshe.mastercard.ua накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard обмінюйте 10 золотих або 20 срібних балів на участь у розіграші вигравайте абонемент для двох на Atlas Weekend 2021. Що більше балів обміняєте, то вищі шанси на виграш.
Такий очікуваний фестиваль Leopolis Jazz 2021 відбудеться цього року традиційно у Львові з 24 по 28 червня 2021.
З цієї чудової нагоди ми розігруємо 4 подорожі на 2-х до Львова із відвідуванням Головної сцени фестивалю.
Умови участі в промо:
реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua й оплачуйте карткою Mastercard; обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші; вигравайте одну з чотирьох поїздок на двох. Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Дати подорожі до міста Львів: з 25 по 28 червня 2021 року
Дати відвідування Головної Сцени фестивалю Leopolis Jazz 2021: 26 та 27 червня 2021 року.
Звісно, якщо ви музичний фанат, то готові потрапити на Atlas Weekend 2021 за будь-які гроші. Але ж як приємно раптом дізнатись – для держателів картки Mastercard діє спеціальна ціна.
Як скористатися пропозицією:
мати або відкрити картку Mastercard перейти за посиланням https://atlasweekend.com/tickets для придбання квитка будь-якої категорії/абонемента обрати опцію «Придбати дешевше з Mastercard» та здійснити оплату Карткою за квиток/абонемент на фестиваль Atlas Weekend 2021 Акція проводиться з 25 травня 2021 року по 11 липня 2021 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12793-
З 27 травня 2021 р. до 23 червня 2021 р. беріть участь в акції: грайте та платіть он-лайн з карткою Visa і ловіть шанс отримати ігрову приставку Sony PlayStation 5 digital edition або річну підписку PlayStation Plus!
Як взяти участь в акції
Сплачуйте з карткою Visa на будь-якому геймерському ресурсі (наприклад: Steam, EpicGames, Origin, Ubisoft Connect, магазини Sony, Wargaming, Xsolla, Microsoft, Google Play Market, Apple AppStore). Реєструйте чек у Visa чат-бот та надайте його зображення, що підтверджує здійснення операції за допомогою картки Visa. Сума та кількість операцій — не обмежуються. Акція діє з 27 травня до 23 червня 2021 року та проводиться у кілька етапів.
За весь період проведення акції будуть розіграні:
Ігрова приставка Sony PlayStation 5 digital edition — всього 4 штуки.
Підписка PlayStation Plus на 1 рік — всього 16 штук.
Пропозиція діє на всій території України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).
Кожна ваша успішна оплата — плюс шанс на отримання подарунка!
Улюблений артист і нова автівка – таке можливо тільки з Mastercard і Concert.ua
Як взяти участь в акції:
Завітайте на сторінку акційних подій на Concert.ua: Виберіть квитки на суму від 500 грн і додайте до кошика. Оплатіть замовлення карткою Mastercard®. Гарантовано отримайте Cертифікат Concert.ua на 100 грн, а також автоматично ставайте учасником розіграшу нової автівки. Акція діє з 01.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС, за умови оплати на суму від 500 грн.