Відтепер за автосписання в мобільному додатку Нова Пошта з Mastercard є шанс отримати крутезні подарунки – сертифікати Giftmallна 500 гривень та грилі Tefal
Як взяти участь:
Завантажте додаток Нова Пошта, якщо досі ним не користуєтесь; У розділі «Банківські картки» додайте свою картку Mastercard®; Вкажіть основною картку Mastecard, натиснувши на чекбокс, а під час отримання відправлення у відділенні Нова пошта використовуйте автоматичне списання оплати з картки; На сторінці online.novaposhta.ua зареєструйте накладну, просто заповнивши спеціальну форму; Учасники, які виконали всі умови, автоматично беруть участь у розіграші подарункових сертифікатів від Giftmall номіналом 500 грн або гриля. Акція діє з 15.06.2021 р. по 15.08.2021 р. включно https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12802-
Пропонуємо вам познайомитися зі столицею новим і незвичним способом! Екскурсія по Києву на електроскутерах - це захоплююча і весела подорож, як для дорослих, так і для дітей. Ви дізнаєтеся, як місто змінилося за останні роки, що робить його таким унікальним сьогодні, а також побачите чудову архітектуру та приголомшливі пейзажні панорами. Екскурсія розроблена спеціально для Mastercard у партнерстві з командою «Цікавий Київ».
Як скористатися пропозицією?
реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® обмінюйте бали на участь у розіграші виграйте запрошення на 2х осіб та долучайтеся до драйвової екскурсії на електроскутерах Більше оплат карткою Mastercard –більше балів і шансів на виграш.
ВИГРАВАЙТЕ СЕРТИФІКАТИ НА 500 ГРН ДО МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ !FEST
Запашна кава, найсмачніші страви та просто чудовий настрій – все це вмережі концептуальних кнайп Холдингу емоцій "!FEST". Обирайте улюблені заклади у Львові або по всій Україніта отримуйте яскраві емоції в колі друзів та сім'ї.
Як скористатися пропозицією?
реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard®; Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші; Вигравайте сертифікати номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST. Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Акція діє з 10.06.2021 по 10.07.2021. Розігруються 300 сертифікатів номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST після кожного з двох етапів – перший з 10.06.2021 по 20.06.2021 та другий – з 21.06.2021 по 10.07.2021 року.
Ресторани по Україні: «П’яна вишня», «Реберня» та «Львівські пляцки». Ресторани Львова: «Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці, «Криївка», «Мазох-cafе», відкрита кав’ярня «Діана на Ринку», Ресторація-музей «Гасова лямпа»» та сувенірна крамниця, «Opera Underground», «Найдорожча ресторація Галичини», «Перша Грильова Ресторація М'яса та Справедливості» (Бернардини), «Дзига», «Grand Cafe Leopolis», Театр пива «Правда», «Дуже висока кухня», «Львівська копальня кави» та сувенірна крамниця, «Пструг, хліб та вино». https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12805-
Mastercard і «Сільпо» точно знають, як українці люблять фестивалити. Саме тому даруємо знижку 10% додатково до 20% на вибрані позиції алкогольних напоїв у мережі супермаркетів «Сільпо».
Як скористатися пропозицією: У мережі супермаркетів «Сільпо» платіть за допомогою смартфона чи в додатку «Сільпо» прив'язаною карткою Mastercard. Отримайте знижку 10% додатково до 20% від «Сільпо» на вибрані позиції алкогольних напоїв у супермаркетах «Сільпо». Знижка 10% за оплату платіжною карткою Mastercard із використанням цифрового NFC-гаманця або за допомогою розрахунку QR-кодом у мобільному додатку «Сільпо» з прив’язаною карткою Mastercard на вибрані товари додатково до 20 % знижки від попередньої ціни реалізації в мережі супермаркетів «Сільпо» надається в період з 26.05.2021 р. по 15.06.2021 р. включно.
Концерт тільки для вас від Олега Винника? Це можливо з Mastercard Більше та MEGOGO!
Можна пропустити літак, серію улюбленого серіалу або ж день народження улюбленця, а можливість особистої зустрічі з Олегом Винником –нізащо.
Як взяти участь у розіграші року:
реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua; платіть карткою Mastercard® і накопичуйте бали; обмінюйте бали на участь у розіграші, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником чи навіть побувати на персональному концерті, де він співатиме лише для вас! У розіграші 2 етапи:1 етап: із 10 по 30 червня 2021 року включно –переможець зустрінеться зі співаком, який підкорив серця мільйонів українців!2 етап: із 2 по 31 липня 2021 року включно –переможець отримає можливість заспівати разом з Олегом Винником на особистому концерті.
Акція діє з 10.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12807-
Саме зараз у вас є можливість потрапити на всіма улюблений фестиваль, який відбудеться з 5 по 11 липня 2021 року на території ВДНГ. Топові хедлайнери, улюблені композиції та, звичайно, чудова атмосфера для всіх меломанів і цінителів приємного відпочинку.
Заходьте на сайт bilshe.mastercard.ua та замовляйте квитки на фестиваль Atlas Weekend 2021.
Проведіть свій ранок смачно в затишній атмосфері ресторанів Савви Лібкіна.
Як скористатися пропозицією?
Розраховуйтеся карткою Mastercard® на суму від 600 грн у ресторанах* Савви Лібкіна. Отримуйте картку на безкоштовний сніданок. Обміняти картку сніданку можна до 30.09.2021 р. включно. *Включаючи замовлення, здійснені на сайті www.savva-libkin.com або в мобільному додатку Savva Club.
Електросамокати Bolt — це не тільки швидкий, безпечний і екологічно чистий спосіб пересування містом, а й можливість відпочити від буденних справ і прогулятися з вітерцем!
Тож прив’язуйте картку Visa у додаток Bolt та катайтеся зі знижкою 15%.
Проведіть час весело з доступним і безпечним транспортом!
Для того, щоб скористатися пропозицією, необхідно:
Завантажити / відкрити додаток Bolt в Google/Apple Pay; Додати в гаманець Bolt будь-яку картку Visa для оплати. Пропозиція діє з 01.05.2021 до 30.09.2021 у Києві, Одесі та Львові. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12812-
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