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Протягом будь-якого з Етапів Акції здійснити щонайменше 2 (дві) успішні безготівкові операції в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет на території проведення Акції, при цьому сума одного чеку повинна бути не менше 100,00 грн. (сто гривень) з ПДВ.
Кожні 2 (дві) успішні безготівкові операції дебітною карткою Mastercard, емітованої ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» -збільшують ваші шанси на виграш. Кожні 2 (дві) успішні безготівкові операції кредитною карткою Mastercard, емітованої ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», - вдвічі збільшують ваші шанси на виграш.
Період проведення акції: З 15 червня 2021 року по 15 серпня 2021 року включно та складається з 2 (двох) етапів: перший етап з 15 червня 2021 року по 15 липня 2021 року включно; другий етап з 16 липня 2021 року по 15 серпня 2021 року включно; Заохочення Акції: Набір для пікніка Сертифікати номіналом 500 грн. в магазинах «Розетка» Термосумка https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... j_prirodno
Готівка – на касі, бонуси – у програмі лояльності!
Як скористатись пропозицією?
Оберіть товари в мережі супермаркетів VARUS та проскануйте на касі бонусну картку VARUS. Скажіть касиру, що бажаєте зняти готівку. Оплатіть покупки карткою Mastercard та отримайте від касира готівку і товар. Протягом наступної доби отримайте 20 грн бонусами у програмі лояльності VARUS PЁRFECT на картку VARUS. Акція діє з 15.06.2021р. по 15.07.2021р. включно в магазинах, що вказані за посиланням varus.ua/uk/stores
Бонуси нараховуються на перші 2 транзакції зняття готівки, що були здійснені за умови покупки товару й сканування картки лояльності VARUS у період акції.