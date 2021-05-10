RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:30

Акція «До 20% бонусів у Wargaming із Visa»

Купуйте «золото» й отримуйте бонус до 20%!

Розмір бонуса в залежності від кількості придбаного «золота»:

100 – 2000 gold бонус 10%
2001 – 4250 бонус 15%
4251 – 6500 gold бонус 20%
Бонус в ігровому «золоті» нараховується автоматично після придбання пакета в «магазині за посиланням: https://ru.wargaming.net/shop/

Обмежень щодо кількості покупок немає.

Період: 10.06.21 – 24.06.21
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12814-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:31

Акція «Знижка до 98% на SWEET.TV з Visa»

259 телеканалів та ексклюзивні фільми від кращих кіностудій світу у Full HD якості доступні за вигідними цінами.

Підключайте національне онлайн-телебачення та кіно за суперціною:

знижка до 50% на онлайн-телебачення та кіно;
знижка до 98% на тариф «Visa кіно».
Період: 07.06.2021 до 15.07.2021.

Обирайте тариф та насолоджуйтесь переглядом кіноновинок.

Пропозиція діє для всіх карток Visa.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12815-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:36

Акція «Знижка до 250 грн на доставку з epicentrk.ua від Visa

Онлайн-покупки – це найбільш безпечний та зручний спосіб шопінгу.

А з картками Visa ще й найбільш вигідний!

Купуйте на epicentrk.ua товари вартістю від 500 грн. з урахуванням ПДВ та оплачуй їх на сайті карткою Visa.
Отримайте економію до 250 грн. на вартість доставки придбаних товарів.*
*Максимальна сума економії складає 250 грн, якщо вартість доставки вище, покупець самостійно доплачує різницю відповідно до заначених на сайті epicentrk.ua тарифів. Вартість підйому на поверх розраховується окремо під час оформлення замовлення згідно з чинними тарифами.

Пропозиція активна для всіх карток Visa.

Період: 10.05.2021 до 10.07.2021
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12816-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:37

Акція «Спеціальні пропозиції Citybreaks від SkyUp та Visa»

Літо – найкращий час для спонтанних мандрівок. Вирушайте на вихідні у подорожі CityBreaks від SkyUp.

Сплачуйте картками Visa та користуйтеся особливими привілеями на пакетні пропозиції Citybreaks:

5% знижки з промо кодом visasummer;
Готель вищої категорії за ціною стандартної пропозиції від SkyUp Airlines;
Харчування під час перельоту.
Період: 15.06.2021 до 31.12.2021.

Пакетна пропозиції Citybreaks передбачає переліт в обидва боки.

Citybreaks діють з Києва, Льова, Одеси та Запоріжжя у Батумі, Тбілісі, Дубай, Стамбул та інші міста.

Пропозиція діє для всіх карток Visa.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12817-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:13

Акція «Свіжа прохолода за оплату карткою. Це ж природно!»

Поки температура на стовпчику термометру впевнено рухається вверх ми підготували для вас подарунки, які точно зроблять ваше літо приємнішим.

Для участі в акції - просто розраховуйтесь вашою карткою Mastercard від АБ «Укргазбанк» і кожні 2 оплати від 100 грн.кожна, збільшують ваші шанси виграти круті подарунки: набори для пікніка, сертифікати в інтернет-магазин Розетка та термосумки.

Протягом будь-якого з Етапів Акції здійснити щонайменше 2 (дві) успішні безготівкові операції в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет на території проведення Акції, при цьому сума одного чеку повинна бути не менше 100,00 грн. (сто гривень) з ПДВ.

Кожні 2 (дві) успішні безготівкові операції дебітною карткою Mastercard, емітованої ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» -збільшують ваші шанси на виграш.
Кожні 2 (дві) успішні безготівкові операції кредитною карткою Mastercard, емітованої ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», - вдвічі збільшують ваші шанси на виграш.

Період проведення акції:
З 15 червня 2021 року по 15 серпня 2021 року включно та складається з 2 (двох) етапів:
перший етап з 15 червня 2021 року по 15 липня 2021 року включно;
другий етап з 16 липня 2021 року по 15 серпня 2021 року включно;
Заохочення Акції:
Набір для пікніка
Сертифікати номіналом 500 грн. в магазинах «Розетка»
Термосумка
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... j_prirodno
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:15

Акція «Готівка на касі з Mastercard»

Готівка – на касі, бонуси – у програмі лояльності!

Як скористатись пропозицією?

Оберіть товари в мережі супермаркетів VARUS та проскануйте на касі бонусну картку VARUS.
Скажіть касиру, що бажаєте зняти готівку.
Оплатіть покупки карткою Mastercard та отримайте від касира готівку і товар.
Протягом наступної доби отримайте 20 грн бонусами у програмі лояльності VARUS PЁRFECT на картку VARUS.
Акція діє з 15.06.2021р. по 15.07.2021р. включно в магазинах, що вказані за посиланням varus.ua/uk/stores

Бонуси нараховуються на перші 2 транзакції зняття готівки, що були здійснені за умови покупки товару й сканування картки лояльності VARUS у період акції.

В акції не беруть участь товари категорій «Тютюнові вироби», «Алкогольна продукція» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12821-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:42

Акція «Смакуйте локальне з Mastercard»

Запрошуємо 19 і 20 червня в таємний сад VillaVerde на Подолі на свято локальної гастрономії від «Сільпо».

Не проґавте нагоду скуштувати натуральні продукти від крафтових виробників, відвідати бранч із Дар'єю Малаховою, сфотографуватись біля квіткового куточка й потанцювати під композиції джаз-бенду Yuriy Seredin Quartet.

Щоб зробити фестиваль ще святковішим, користуйтесь вигідною пропозицією –знижка 10%* на маркеті та фудкортіна фестивалі «True& Local. Secretgardenedition» при оплаті карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК».

Знижка 10 % від попередньої ціни реалізації при оплаті карткою Mastercard покупок на маркеті й фудкорті фестивалю локальної гастрономії «True & Local. Secret garden edition» надається в період з 19.06.2021 р. по 20.06.2021 р. включно за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська,102. Пропозиція діє тільки для повнолітніх. Вхід безкоштовний.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12823-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.