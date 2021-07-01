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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:16

Акція «10% кешбеку від Укрзалізниці з Visa»

Літо –час їхати на море та заряджатися новими враженнями!

Подорожуйте країною з комфортом на «Інтерсіті+». Клімат-контроль, WOG-cafe, розетки, ергономічні крісла зі столиками і wi-fi –користуйтеся перевагами швидкісних потягів разом із Visa.

Сплачуйте в чат-боті «Укрзалізниці» карткою Visa та отримайте 10% кешбекуна рахунок. Зробіть подорож не тільки зручною, але й вигідною!

Подорож починається з Visa!

Період акції: 01.07.2021 – 31.08.2021
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12833-
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:17

Акція «На хвилях літа з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»»

У 2021 році Visa продовжує підтримку цікавих та яскравих проєктів. А тому з радістю повідомляємо про старт партнерського проєкту Visa та літньої концертної арени «Морвокзал» в Одесі.

Івент арена «Морвокзал» – це найбільший концертний зал просто неба, оточений морем, що поєднує грандіозні шоу, фудкорти та лаунж-зони.

Період: з 01 липня по 20 вересня 2021 року

Адреса: м. Одеса, вул. Приморська, 6

З Visa діють особливі переваги:

Знижка 10% на квитки*
Знижка 10% на точках фудкорту
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12834-
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:17

Акція "Активуйте автомат сюрпризів – отримайте подарунки"

У будь-який з днів Atlas Weekend 2021 розраховуйтеся на фестивалі карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» на суму 400 грн і більше, і без подарунка не залишитеся!

Щоб отримати свій гарантований подарунок від Mastercard® на Atlas Weekend 2021:

зареєструйте свою картку на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли це зробити;
у будь-який день фестивалю розрахуйтеся зареєстрованою карткою у торговельних точках фестивалю за їжу та/або напої на суму 400 гривень і більше;
візьміть чек та обміняйте його на свій гарантований подарунок;
І так можна робити щодня.

Акція діє для всіх власників карток Mastercard®, емітованих будь-яким банком України, за умови реєстрації картки на сайті bilshe.mastercard.ua, з 05.07.2021 по 11.07.2021 р. за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12836-
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:18

«Розраховуйся Mastercard – піднімайся на повітряній кулі»

Щоб отримати можливість піднятися на повітряній кулі під час фестивалю Atlas Weekend 2021, просто:

зареєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли цього зробити;
розраховуйтеся карткою Mastercard® на суму 500 грн і більше в день, коли хотіли б піднятися на кулі;
прийдіть до зони з повітряною кулею.
Один чек дає можливість піднятися на кулі 1 людині 1 раз на день фестивалю.

ВАЖЛИВО!
Акція діє для всіх власників карток Mastercard®, емітованих будь-яким банком України, за умови реєстрації картки на сайті bilshe.mastercard.ua, з 05.07.2021 по 11.07.2021 року за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12837-
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:19

"Розраховуйся Mastercard на фудкоратах та отримуйте знижку"

Найулюбленіші артисти України та світу, безмежні розваги, а також смачний фудкорт зі знижкою! Все це на найбільшому фестивалі Східної Європи – Atlas Weekend 2021.

Як скористатися пропозицією?

Мати картку Mastercard®, емітовану будь-яким банком України;
Сплатити безконтактно карткою Masterсard® на фудкорті Atlas Weekend;
Отримати гарантовано знижку 20% на їжу та безалкогольні напої.
Подаруйте собі драйвовий настрій зі знижками від Masterсard.

Акція діє з 05.07.2021 по 11.07.2021 р. за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12838-
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:21

Акція «Колесо сюрпризів»

Маєте карту Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»? Тоді подарунки вже зачекались на вас!

Крутіть колесо сюрпризів на bilshe.mastercard.ua та отримуйте гарантовані подарунки. Щодня розіграємо новенький iPhone, різноманітні сертифікати, а також подарунки з Garage Sale.

Як взяти участь у розіграші подарунків

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Крутіть колесо сюрпризів до 3 разів на день та отримуйте гарантовані подарунки.
Кожен оберт = 10 балів.

Акція діє з 07.07.2021 р. по 28.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12839-
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:23

Акція «Ресторанна колекція Visa»

Додайте ще більше смаку з оновленими ресторанними пропозиціями від Visa.

За останній час наша смачна колекція поповнилася новими ресторанами. Тож запрошуємо на святкування літа в атмосфері затишку!

Смакуйте з преміальними картками Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримайте:

-10% знижки на меню ресторанів мережі Synergy Group (м. Одеса);
-10% знижки на кухню та бар у Mantra Beach Club (м. Одеса);
-10% знижки при замовленні на суму від 450 грн та безкоштовний вхід у лаунж-зону Kyiv Food Market (м. Київ);
вдвічі більще бофонів на картку Lokal при розрахунку у ресторанах Холдингу емоцій iFEST (м. Львів, м. Київ);
смачні компліменти в мережах ресторанів La Famiglia (м. Київ) та Bulldozer Group (м. Київ, м. Одеса);
смачний комплімент у ресторані Lucky Restaurant Vinotheque (м. Київ), який є частиною магазину GOODWINE.
Пропозиція діє для карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite та Visa Platinum Business.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12841-
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Повідомлень: 2157
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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