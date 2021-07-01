У будь-який з днів Atlas Weekend 2021 розраховуйтеся на фестивалі карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» на суму 400 грн і більше, і без подарунка не залишитеся!
Щоб отримати свій гарантований подарунок від Mastercard® на Atlas Weekend 2021:
зареєструйте свою картку на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли це зробити; у будь-який день фестивалю розрахуйтеся зареєстрованою карткою у торговельних точках фестивалю за їжу та/або напої на суму 400 гривень і більше; візьміть чек та обміняйте його на свій гарантований подарунок; І так можна робити щодня.
Акція діє для всіх власників карток Mastercard®, емітованих будь-яким банком України, за умови реєстрації картки на сайті bilshe.mastercard.ua, з 05.07.2021 по 11.07.2021 р. за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12836-
Щоб отримати можливість піднятися на повітряній кулі під час фестивалю Atlas Weekend 2021, просто:
зареєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли цього зробити; розраховуйтеся карткою Mastercard® на суму 500 грн і більше в день, коли хотіли б піднятися на кулі; прийдіть до зони з повітряною кулею. Один чек дає можливість піднятися на кулі 1 людині 1 раз на день фестивалю.
ВАЖЛИВО! Акція діє для всіх власників карток Mastercard®, емітованих будь-яким банком України, за умови реєстрації картки на сайті bilshe.mastercard.ua, з 05.07.2021 по 11.07.2021 року за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12837-
Найулюбленіші артисти України та світу, безмежні розваги, а також смачний фудкорт зі знижкою! Все це на найбільшому фестивалі Східної Європи – Atlas Weekend 2021.
Як скористатися пропозицією?
Мати картку Mastercard®, емітовану будь-яким банком України; Сплатити безконтактно карткою Masterсard® на фудкорті Atlas Weekend; Отримати гарантовано знижку 20% на їжу та безалкогольні напої. Подаруйте собі драйвовий настрій зі знижками від Masterсard.
Маєте карту Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»? Тоді подарунки вже зачекались на вас!
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Як взяти участь у розіграші подарунків
Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше на bilshe.mastercard.ua Додайте картку Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» у свій профіль. Накопичуйте бали за оплати цією карткою. Крутіть колесо сюрпризів до 3 разів на день та отримуйте гарантовані подарунки. Кожен оберт = 10 балів.
Акція діє з 07.07.2021 р. по 28.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12839-
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