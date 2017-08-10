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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 10:03

Акція «Маркет Літній фешн»

17 та 18 липня маркет «Літній фешн» від Всі.Свої збере найкращі українські бренди з легким та стильним літнім одягом. А з карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» він будет для вас ще комфортнішим та вигіднішим!

На Маркеті вас чекає:

Акція від корнеру Своя. Кава та Свій. Бар: знижка 20% з карткою Visa!
Зручні примірочні від Visa (нова секція)
Брендовані зонти від сонця на терасу
Брендована логотипами форма (футболки) для персоналу команди маркетів
Знижка на квитки на вечірку з карткою Visa
Безкоштовна зона відпочинку Visa у фоє з оновленим декором та текстильними полотнами
Зона безкоштовної зарядки телефонів з новими кабелями для зручності користування
Безкоштовна вода з брендованими стаканами Visa
Період проведення: 17 липня – 18 липня

Місце проведення: Десятинна 12
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12847-
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Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:08

Акція -10% знижки на дизайнерський одяг

Ваш образ стане ідеальним з новою колекцією брендів. Valentino, Balenciaga, Gucci, Givenchy – створюйте стильний гардероб від топових фешн-дизайнерів.

Замовляйте доставку в Україну з картками Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримайте -10% знижки на всі колекції. Ви можете скористатися пропозицією при оформленні покупок на суму від 300 євро* за промокодом VS300.

Щоб отримати знижку, введіть код під час оформлення на сайті в поле «Промокод» і натисніть «Застосувати».

Акція діє до 31 серпня 2021 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12849-
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Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:12

Акція «Доставка Justin з Mastercard – безкоштовно»

За оплати з карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» отримуйте безкоштовну доставку!

Як скористатись пропозицією:

Зареєструйтеся на сайті OLX або увійдіть у свій профіль.
Виберіть товари й оплатіть онлайн карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК».
Отримайте OLX Доставка із Justin безкоштовно.
Акція діє з 19.07.2021 р. по 15.08.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12853-
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Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:13

Акція «Відкривайте романтичний Київ з Mastercard»

Київські історії на дніпровських хвилях. Спекотного літнього вихідного в Києві обов’язково варто вибратися на воду, на простір Дніпра. Насолоджуватися річковою прохолодою, неймовірними краєвидами та слухати чарівні історії від гідів спільноти «Інтересний Київ» про минуле й теперішнє міста, про його поетів і художників, легендарних героїв і легендарних коханців. Обмінюйте бали та отримайте запрошення для двох на романтичну водну екскурсію вздовж київських берегів від Mastercard Більше.

Як скористатися пропозицією?

Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК».
Обмінюйте бали на участь в акції.
Отримайте 1 зі 100 запрошень для двох на річкову екскурсію вздовж київських берегів.
Запрошення гарантовано одержать учасники, які обміняли найбільшу кількість балів.

Акція діє з 15.07.2021 р. по 19.08.2021 р. включно для жителів та гостей м. Києва.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12854-
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Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:05

Акція «Надихайтеся та розважайтеся на ВДНГ»

Насолоджуйтеся літом на максимум!

Драйвовий відпочинок, безмежні розваги та просто чудовий настрій – все це на території ВДНГ вже зараз. На вас чекають: тропічна ферма «Планета метеликів», велопрокати, батутні арени, контактний зоопарк, дитячий Smart-майданчик, басейн, мотузковий парк та навіть лазертаг!

Як скористатися пропозицією?

Реєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК».
Замовляйте квитки до найкращих локацій ВДНГ за привабливою ціною в балах.
Поспішайте, кількість квитків обмежена.

Місце надання пропозиції: ВДНГ, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12856-
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Повідомлень: 2184
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 20212223
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