Акції від Укргазбанку

На Маркеті вас чекає:
Акція від корнеру Своя. Кава та Свій. Бар: знижка 20% з карткою Visa!
Зручні примірочні від Visa (нова секція)
Брендовані зонти від сонця на терасу
Брендована логотипами форма (футболки) для персоналу команди маркетів
Знижка на квитки на вечірку з карткою Visa
Безкоштовна зона відпочинку Visa у фоє з оновленим декором та текстильними полотнами
Зона безкоштовної зарядки телефонів з новими кабелями для зручності користування
Безкоштовна вода з брендованими стаканами Visa
Період проведення: 17 липня – 18 липня
Місце проведення: Десятинна 12