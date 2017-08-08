Акції від Укргазбанку

17 та 18 липня маркет «Літній фешн» від Всі.Свої збере найкращі українські бренди з легким та стильним літнім одягом. А з карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» він будет для вас ще комфортнішим та вигіднішим!
На Маркеті вас чекає:
Акція від корнеру Своя. Кава та Свій. Бар: знижка 20% з карткою Visa! Зручні примірочні від Visa (нова секція) Брендовані зонти від сонця на терасу Брендована логотипами форма (футболки) для персоналу команди маркетів Знижка на квитки на вечірку з карткою Visa Безкоштовна зона відпочинку Visa у фоє з оновленим декором та текстильними полотнами Зона безкоштовної зарядки телефонів з новими кабелями для зручності користування Безкоштовна вода з брендованими стаканами Visa Період проведення: 17 липня – 18 липня
Ваш образ стане ідеальним з новою колекцією брендів. Valentino, Balenciaga, Gucci, Givenchy – створюйте стильний гардероб від топових фешн-дизайнерів.
Замовляйте доставку в Україну з картками Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримайте -10% знижки на всі колекції. Ви можете скористатися пропозицією при оформленні покупок на суму від 300 євро* за промокодом VS300.
Щоб отримати знижку, введіть код під час оформлення на сайті в поле «Промокод» і натисніть «Застосувати».
За оплати з карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» отримуйте безкоштовну доставку!
Як скористатись пропозицією:
Зареєструйтеся на сайті OLX або увійдіть у свій профіль. Виберіть товари й оплатіть онлайн карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК». Отримайте OLX Доставка із Justin безкоштовно. Акція діє з 19.07.2021 р. по 15.08.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12853-
Київські історії на дніпровських хвилях. Спекотного літнього вихідного в Києві обов’язково варто вибратися на воду, на простір Дніпра. Насолоджуватися річковою прохолодою, неймовірними краєвидами та слухати чарівні історії від гідів спільноти «Інтересний Київ» про минуле й теперішнє міста, про його поетів і художників, легендарних героїв і легендарних коханців. Обмінюйте бали та отримайте запрошення для двох на романтичну водну екскурсію вздовж київських берегів від Mastercard Більше.
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Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК». Обмінюйте бали на участь в акції. Отримайте 1 зі 100 запрошень для двох на річкову екскурсію вздовж київських берегів. Запрошення гарантовано одержать учасники, які обміняли найбільшу кількість балів.
Драйвовий відпочинок, безмежні розваги та просто чудовий настрій – все це на території ВДНГ вже зараз. На вас чекають: тропічна ферма «Планета метеликів», велопрокати, батутні арени, контактний зоопарк, дитячий Smart-майданчик, басейн, мотузковий парк та навіть лазертаг!
Як скористатися пропозицією?
Реєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/ Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК». Замовляйте квитки до найкращих локацій ВДНГ за привабливою ціною в балах. Поспішайте, кількість квитків обмежена.
Запрошуємо вас підтримати українську збірну на Олімпійських Іграх Токіо 2020 та долучитися до національного проєкту «Вперед до перемоги!».
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Купуйте з карткою «Вигода»* будь-які товари у мережі ТЦ «Епіцентр», спортивних магазинах INTERSPORT та на epicentrk.ua на суму від 500 грн одним чеком, сплачуйте карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» та автоматично беріть участь в акції.
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