RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:56

«Новою еко-кредиткою плати – поповнення мобільного лови!»

Розраховуватись новою еко-кредиткою не тільки вигідно, а ще й приємно. Адже за розрахунки кредитною карткою ви можете отримати поповнення мобільного рахунку на 100 грн.

Хто може приймати участь?

Фізичні особи, держателі оновленої кредитної картки Masterсard (ТП «Еко-кредитка») від АБ «УКРГАЗБАНК».

Як прийняти участь в акції?

Протягом будь-якого з Етапів Акції здійснити кредитною карткою Masterсard® (ТП «Еко-кредитка») будь-яку кількість успішних безготівкових оплат товарів чи послуг у торгівельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет на суму не менше 300 грн.

Період проведення акції:

З 02 серпня 2021 року по 02 жовтня 2021 року включно та складається з 2 (двох) етапів:

перший етап з 02 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року включно;
другий етап з 02 вересня 2021 року по 02 жовтня 2021 року включно;
Заохочення Акції: гарантоване поповнення мобільного рахунка на 100 грн.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... lnogo_lovi
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:58

"Оплачуйте замовлення на shop.silpo.ua або у додатку Сільпо"

10 000 балів у подарунок за оплати з Mastercard®!

Як скористатись пропозицією:

На сайті shop.silpo.ua або в додатку Сільпо виберіть товари на суму від 1250 грн.
Вкажіть зручний спосіб доставки: швидка, планова чи самовивіз.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» на сайті shop.silpo.ua / у додатку Сільпо / кур'єру / на касі.
Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення.
Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1–5 робочих днів з моменту здійснення покупки.
Акція діє з 02.08.2021 р. по 31.08.2021 р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх міста України, де доступна послуга доставки й самовивозу «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1250 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12866-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:01

«Збирайте колекцію фігурок посіпак у Novus із картами Visa»

Обирайте улюблений фрукт та заряджайтеся літнім настроєм! Інтригуючий авокадо Стюарт, екзотичний ананас Том або соковита полуниця Боб – яскраві іграшки-посіпаки вже чекають на вас у мережі супермаркетів Novus.

Хапайте посіпак зі знижкою -50%!

Щоб отримати бонус, потрібно назбирати 4 фішки. Ви отримаєте її кожного разу, коли купуєте на суму від 199 грн одним чеком.

А за сплату карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК», отримаєте +1 додаткову фішку.

Акція діє до 06 вересня 2021 року
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12868-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:02

Акція «Visa та АТБ заряджає тебе!»

Мрієте про нову автівку чи електротранспорт? Ставайте власником новенького Porsche Taycan та інших подарунків з Visa та АТБ.

Щоб взяти участь в акції з 02.08.2021 по 30.08.2021:
Робіть покупки у АТБ або в Інтернет-магазині АТБ на суму від 250 або 500 грн одним чеком, включаючи мінімум один товар партнерів;
та/або
Розраховуйтесь в АТБ або в Інтернет-магазині АТБ картками Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» на суму від 250 або від 500 грн. одним чеком;
Реєструйте код з чеку на сайті energy.atbmarket.com;
Отримайте можливість стати власником крутих подарунків.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12870-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку Форвард 1 ... 18, 19, 20
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
196 54696
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 11:50
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 31, 32, 33
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
322 72372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 11:48
Assistant_Portal
Акції від «Кредобанку» 1 ... 8, 9, 10
Assistant_Portal » Пон 06 лис, 2017 16:21
94 29360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 11:45
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96553)
05.08.2021 13:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.