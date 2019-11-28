Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів з розміров в 440 мільйонів гривень, розмір підтримки на один стартап — до 75 тисяч доларів.
Дивися повний текст Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:04
Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів
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Дивися повний текст Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:04
Чет я не понял, государство вдруг стало эффективным в делах бизнеса ?
Если есть интересный проект то он и без государства найдет дорогу, может я слишком долго живу в этой стране, но мне видится деньги на ветер, причем это наши деньги.
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