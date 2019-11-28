RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд почав приймати заявки до
Українського фонду стартапів

Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:04

Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів

Пропонуємо до обговорення:
Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів з розміров в 440 мільйонів гривень, розмір підтримки на один стартап — до 75 тисяч доларів.

Дивися повний текст Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92165
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:04

Чет я не понял, государство вдруг стало эффективным в делах бизнеса ?

Если есть интересный проект то он и без государства найдет дорогу, может я слишком долго живу в этой стране, но мне видится деньги на ветер, причем это наши деньги.
Igorten
 
Повідомлень: 3681
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:51

"безвозвратную финансовую помощь" - это так теперь называется дерибан
o_talavas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 19.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЗАЗ почав випробовувати нову модель (фото)
R2 » Суб 30 лис, 2019 10:31
3 462
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 17:10
moveton
Уряд проведе електронний перепис населення вже цього... 1, 2
R2 » Чет 28 лис, 2019 12:25
12 557
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 14:21
warlamp
Кабмін має намір провести аудит Пенсійного фонду
R2 » Чет 28 лис, 2019 12:38
2 69
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 14:06
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79157)
02.12.2019 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.