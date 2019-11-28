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Уряд почав приймати заявки до
Українського фонду стартапів

Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:04

Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів

Пропонуємо до обговорення:
Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів з розміров в 440 мільйонів гривень, розмір підтримки на один стартап — до 75 тисяч доларів.

Дивися повний текст Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:04

Чет я не понял, государство вдруг стало эффективным в делах бизнеса ?

Если есть интересный проект то он и без государства найдет дорогу, может я слишком долго живу в этой стране, но мне видится деньги на ветер, причем это наши деньги.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:51

"безвозвратную финансовую помощь" - это так теперь называется дерибан
o_talavas
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:03

  Igorten написав:сли есть интересный проект то он и без государства найдет дорогу, может я слишком долго живу в этой стране, но мне видится деньги на ветер, причем это наши деньги.


Это из той же области, что и "хороший товар в рекламе не нуждается". то есть, как минимум, не всегда верно. Поддержка государством перспективных стартапов - это хорошая идея. Вопрос в том, как будут отбирать такие стартапы, кто и как будет распределять помощь, и что будет в итоге иметь государство
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:31

PasserBy ну там выходит что не культура и не наука. А продажи вряд ли будут интересны.
Очень плохо что в культуре вообще поддержки никакой нету. Ни в одной ее сфере. И еще требуют оплачивать там налоги по закону хотя их не откуда платить большинству людей оттуда.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:33

Re: Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартап

  PasserBy написав:Вопрос в том, как будут отбирать такие стартапы, кто и как будет распределять помощь


И вот тут правды мы не узнаем, а главное стартап накрылся, деньги тю-тю, и .... В общем, как говаривал один бывший мер, "я и моя молодая команда" маются хренью, а кто то на этом деле недурно подзаработает.
В нашей стране полно богатых людей готовых вложить свои деньги в интересный перспективный проект, я вам скажу больше они ищут такие проекты. Вдруг государство решило что им лучше видней, прям не знают куда деньги девать. Видно произошла реинкарнация агенства по нацпроектам, ждем в гости лыжного инструктора и окончания строительства нового города на берегу Черного моря ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:46

Ага.
Наверное, Заявки подали коломойский через какую-то свою миллоннопервую фирму, Зе, и прочие приближенные - всего 5 штук. Потом деньги закончились
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:01

Да здравствует ДЕРИБАН!
Ура, товарищи, ура!
Zoy
 
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