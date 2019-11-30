Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів

Из официального:
Що ми шукаємо:
- Українська компанія – ми фінансуємо лише український бізнес.
- Комерційно орієнтована компанія – ми любимо соціальні проекти, але будемо фінансувати підприємства з потенціалом отримання високих доходів.
- Інноваційний ІТ / високотехнологічний продукт або сервіс в основі бізнесу.
- Глобальна орієнтація – ми фінансуємо бізнес, який мріє завоювати світові ринки.
- Цільові сектори, які ми фінансуємо включають, але не обмежені наступними: штучний інтелект (AI), доповнена реальність (AR/VR), великі дані (BigData), блокчейн, кібербезпека, захист (Defence), медицина та охорона здоров’я, подорожі, фінансові технології (FinTech), освітні технології (EdTech), робототехніка, професійні послуги, програмне забезпечення як послуга (SaaS), виробництво, електронна комерція, інтернет речей (IoT).
Т.ч. ваш план не сработает в предложенном вами виде. А вот примерно в таком может и сработать:
Взять 75 штук баксов. Купить 2 однушки на Троещине и сдавать по 8000 грн в месяц
- для подорожей з метою пошука штучного інтелекту у доповненій реальністі великих даних з професійними послугами інтернет речей.
Запутанно-заумно, но зато как наукообразно звучит!