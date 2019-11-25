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Що робити, якщо температура
опалення в приміщенні надто...

Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:44

Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто...

Пропонуємо до обговорення:
Жителям Києва нагадали, що робити, якщо температура опалення у квартирах нижча, ніж має бути.

Дивися повний текст Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто низька.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:44

ежегодно одна и та же совковая мантра по поводу "температура должна...".
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:33

Re: Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто.

А что делать, емли температура выше чем положено - открывать окна и обогревать улицу?
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:38

  GALeon написав:А что делать, емли температура выше чем положено - открывать окна и обогревать улицу?

Регуляторы на батареи поставить
Faceless
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