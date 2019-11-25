Жителям Києва нагадали, що робити, якщо температура опалення у квартирах нижча, ніж має бути.
Дивися повний текст Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто низька.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:44
Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто низька.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:44
ежегодно одна и та же совковая мантра по поводу "температура должна...".
Додано: Пон 02 гру, 2019 19:33
Re: Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто.
А что делать, емли температура выше чем положено - открывать окна и обогревать улицу?
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:38
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:20
Re: Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто.
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:53
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:54
Re: Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто.
Снимать штаны и бегать.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:33
Re: Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто.
Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто низька.
- Ставить индивидуальное отопление
Проверено - альтернативы НЕТ.
И официально отказываться от "ЦО"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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