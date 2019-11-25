Додано: Вів 03 гру, 2019 11:33

Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто низька.

- Ставить индивидуальное отопление

Проверено - альтернативы НЕТ.

И официально отказываться от "ЦО"

Чем раньше Вы это поймёте, тем больше здоровья, нервов,... сохраните.

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 03 гру, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.