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Що робити, якщо температура
опалення в приміщенні надто...

Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:19

оставить заявку на обследование, после чего будут проведены замеры и составлен акт-претензия о ненадлежащем предоставлении услуг.

Не знаю какой сейчас принцип замера температуры, но в советские времена термометр клался на пол - замерялась температура на полу, что правильно, мы-то ходим, а не летаем по квартире и ноги в нормальном состоянии, когда сидим, тоже на полу.
По "половым" замерам и составлялись акты.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:21

Re: Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто.

_hunter написав:
  GALeon написав:
Faceless написав:[quote="4807641:GALeon"]А что делать, емли температура выше чем положено - открывать окна и обогревать улицу?

Регуляторы на батареи поставить
Так от этого платежка не уменьшится...

Писал уже в похожей теме -- ставить погодный регулятор на дом.[/quote]Кому он нужен, если в доме больше 60% пенсы на субсидиях и им похрен на цену - пущай топит
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:22

Re: Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто.

Kudrjavuy написав:Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто низька.
- Ставить индивидуальное отопление
Проверено - альтернативы НЕТ.
И официально отказываться от "ЦО"
Чем раньше Вы это поймёте, тем больше здоровья, нервов,... сохраните.
Попробуй отказаться, согласно закону должны все 100% владельцев квартир дать согласие на отключение от ЦО
Востаннє редагувалось GALeon в Вів 03 гру, 2019 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:24

Re: Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто.

Kudrjavuy написав:... Счётчик тепла может быть установлен только на "квартиру". То, что ставят "на дом" - это лохотрон для малограмотных, ибо по самому дому огрехов более, чем - на что Вы и ссылаетесь.
при вертикальной разводке хрен поставишь либо на каждую батарею отдельно
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:45

  GALeon написав:
  GALeon написав:Так от этого платежка не уменьшится...

Писал уже в похожей теме -- ставить погодный регулятор на дом.
Кому он нужен, если в доме больше 60% пенсы на субсидиях и им похрен на цену - пущай топит[/quote]
Ну, вы же понимаете -- чья это проблема? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:54

Що робити, якщо температура опалення в приміщенні надто низька

Мерзнути :D
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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