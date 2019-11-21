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Lenovo оголосила про випуск свого мобільного процесора
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:47
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно стало відомо, що OPPO розробляє власний мобільний процесор. Тепер про намір випустити свій чіпсет оголосила і компанія Lenovo, натякнувши разом з тим на ще більший анонс.
Дивися повний текст Lenovo оголосила про випуск свого мобільного процесора
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