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Lenovo оголосила про випуск
свого мобільного процесора

Lenovo оголосила про випуск свого мобільного процесора
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:47

Lenovo оголосила про випуск свого мобільного процесора

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно стало відомо, що OPPO розробляє власний мобільний процесор. Тепер про намір випустити свій чіпсет оголосила і компанія Lenovo, натякнувши разом з тим на ще більший анонс.

Дивися повний текст Lenovo оголосила про випуск свого мобільного процесора.
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