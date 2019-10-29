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Uklon тестує функцію
чайових для водія

Uklon тестує функцію чайових для водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:15

Uklon тестує функцію чайових для водія

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі сервісу виклику таксі Uklon зможуть залишати чайові водієві.

Дивися повний текст Uklon тестує функцію чайових для водія.
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