|
|
Uklon тестує функцію чайових для водія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:15
Пропонуємо до обговорення:
Користувачі сервісу виклику таксі Uklon зможуть залишати чайові водієві.
Дивися повний текст Uklon тестує функцію чайових для водія
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92169
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему