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Chery вивела на ринок великий 7-місний кросовер за $14...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:16
Пропонуємо до обговорення:
Флагман преміальної лінійки істотно відрізняється від Jetour X90, на базі якого він побудований. Дебютант на 57 мм довший, а колісна база збільшена на 5 мм.
Дивися повний текст Chery вивела на ринок великий 7-місний кросовер за $14 тисяч (фото)
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:16
14500$ - это в Поднебесной, а у нас цены будут заоблачные.
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