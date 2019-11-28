Національний банк України повідомив, що примусово стягнув з «Дельта банку» 924 мільйони гривень застави за кредитом рефінансування.
Дивися повний текст Нацбанк стягнув зі збанкрутілого «Дельта банку» майже 1 млрд грн боргу за кредитом.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:50
Нацбанк стягнув зі збанкрутілого «Дельта банку» майже 1...
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Дивися повний текст Нацбанк стягнув зі збанкрутілого «Дельта банку» майже 1 млрд грн боргу за кредитом.
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:50
напевно пора і з Лагуна млрд стягнути. развєдчік встиг добре кишені набити. і не сидить. і гроші не віддає.
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