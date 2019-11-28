RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк стягнув зі збанкрутілого
«Дельта банку» майже 1...

Нацбанк стягнув зі збанкрутілого «Дельта банку» майже 1...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:50

Нацбанк стягнув зі збанкрутілого «Дельта банку» майже 1...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України повідомив, що примусово стягнув з «Дельта банку» 924 мільйони гривень застави за кредитом рефінансування.

Дивися повний текст Нацбанк стягнув зі збанкрутілого «Дельта банку» майже 1 млрд грн боргу за кредитом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92169
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:50

напевно пора і з Лагуна млрд стягнути. развєдчік встиг добре кишені набити. і не сидить. і гроші не віддає.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "зелену енергетику" інвестували майже 5 мільярдів...
R2 » П'ят 29 лис, 2019 13:18
4 208
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 09:49
mikola963
8 причин, через які вам не дадуть кредит в банку
R2 » Чет 28 лис, 2019 12:21
3 147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 16:19
krstnsegol
Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні
R2 » Сер 27 лис, 2019 12:40
8 484
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 12:08
alt402

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16722)
02.12.2019 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.