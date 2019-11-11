|
|
|
Українська промисловість впала найбільше за останні 5...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Падіння українського промислового виробництва у жовтні 2019 року на 5% (у річному вимірі) пояснюється загальносвітовою тенденцією.
Дивися повний текст Українська промисловість впала найбільше за останні 5 років через загальносвітові тренди — Мінекономіки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92204
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:08
успокоил. а мы-то подумали, это наши управленцы налажали
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3573
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 713 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:09
sal
Твои управленцы в Крыму. Или ты уже переехал в нэньку, офицер-россиянин?
Или это был твой заместитель, а не ты?
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 1483 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:16
myshapiton написав:sal
Твои управленцы в Крыму. Или ты уже переехал в нэньку, офицер-россиянин?
Или это был твой заместитель, а не ты?
А ПО СУЩЕСТВУ, КОНЕЧНО, СКАЗАТЬ НЕЧЕГО?
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7364
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|