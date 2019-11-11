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Українська промисловість впала
найбільше за останні 5...

Українська промисловість впала найбільше за останні 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:07

Українська промисловість впала найбільше за останні 5...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння українського промислового виробництва у жовтні 2019 року на 5% (у річному вимірі) пояснюється загальносвітовою тенденцією.

Дивися повний текст Українська промисловість впала найбільше за останні 5 років через загальносвітові тренди — Мінекономіки.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:08

успокоил. а мы-то подумали, это наши управленцы налажали
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:09

sal Твои управленцы в Крыму. Или ты уже переехал в нэньку, офицер-россиянин? :lol:

Или это был твой заместитель, а не ты?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:16

  myshapiton написав:sal Твои управленцы в Крыму. Или ты уже переехал в нэньку, офицер-россиянин? :lol:

Или это был твой заместитель, а не ты?

А ПО СУЩЕСТВУ, КОНЕЧНО, СКАЗАТЬ НЕЧЕГО?
Волгарь
 
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