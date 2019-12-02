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Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:13
Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на теплопостачання для населення вдвічі з наступної зими.
Дивися повний текст Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:13
А почему со следующей-то зимы? Почему не сейчас??? :) :)
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denmayer
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:21
Потому что 3,14деть не мешки ворочить ... А finance.ua как всегда держит руку на пульсе событий давая новости с задержкой в 2-е суток))
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mvi
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