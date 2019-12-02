Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на теплопостачання для населення вдвічі з наступної зими.
Дивися повний текст Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:13
Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
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Дивися повний текст Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%.
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:21
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:31
викидай олігархів з політики і економіки! створюй конкуренцію! нищ монополістів!
прянічки він роздає. на сезон.
популіст квартальний. ще й тупак до того.
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