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Зеленський анонсував зниження
тарифів на тепло на 50%

Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:13

Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на теплопостачання для населення вдвічі з наступної зими.

Дивися повний текст Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:13

А почему со следующей-то зимы? Почему не сейчас??? :) :)
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:21

  denmayer написав:А почему со следующей-то зимы? Почему не сейчас??? :) :)
Потому что 3,14деть не мешки ворочить ... А finance.ua как всегда держит руку на пульсе событий давая новости с задержкой в 2-е суток))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:31

викидай олігархів з політики і економіки! створюй конкуренцію! нищ монополістів!
прянічки він роздає. на сезон.
популіст квартальний. ще й тупак до того.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:08

Так почему мы должны платить за российский газ, а не бесплатно получать свой?
finuser306
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:24

Ціни, стій, раз-два !
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За чей счет? Опять за счет олигархов, а реально начнут щемить мелких?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:12

Re: Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%

Если в текущий на 15-20% и на следующий еще на 30% это дело, все остальное треп.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:30

  finuser306 написав:Так почему мы должны платить за российский газ, а не бесплатно получать свой?

Собирайте свой газ, он бесплатный.
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43

Кабмін має намір затвердити страхову ціну на природний газ для населення в розмірі близько 7 тис. гривень/тис. куб. м (з ПДВ та без урахування транспортування) з 1 січня 2020 року.

Это 8-8,5 тыс. гривен за в топке котла. А дальше простая арифметика - 1000 м3 газа дает около 8 Гкал тепла, т.е. 1 гкакл стоит 900 грн. по ТОПЛИВУ. А в батареях отопления в квартире - не менее 2 500.
Волгарь
 
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