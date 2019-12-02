Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на теплопостачання для населення вдвічі з наступної зими.
Дивися повний текст Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:13
Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
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Дивися повний текст Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%.
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:21
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:31
викидай олігархів з політики і економіки! створюй конкуренцію! нищ монополістів!
прянічки він роздає. на сезон.
популіст квартальний. ще й тупак до того.
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:08
Так почему мы должны платить за российский газ, а не бесплатно получать свой?
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:53
За чей счет? Опять за счет олигархов, а реально начнут щемить мелких?
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:12
Re: Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
Если в текущий на 15-20% и на следующий еще на 30% это дело, все остальное треп.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:30
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43
Это 8-8,5 тыс. гривен за в топке котла. А дальше простая арифметика - 1000 м3 газа дает около 8 Гкал тепла, т.е. 1 гкакл стоит 900 грн. по ТОПЛИВУ. А в батареях отопления в квартире - не менее 2 500.
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