Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%

То ли дело "крєпкій хозяйствєннік" - кондітєр!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:54
То ли дело "крєпкій хозяйствєннік" - кондітєр!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:56
Потому что "своего" газа у нас (Вас) нет.
Есть газ Ахметова, Авакова, Медведчука, Порошенка, Коломойского, Турчинова, Парубия, Тимошенко, Злочевского, Байдена, Кадырова и т.д.
А "Вашего" газа нет!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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