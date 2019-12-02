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Зеленський анонсував зниження
тарифів на тепло на 50%

Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:56

  finuser306 написав:Так почему мы должны платить за российский газ, а не бесплатно получать свой?

Потому что "своего" газа у нас (Вас) нет.
Есть газ Ахметова, Авакова, Медведчука, Порошенка, Коломойского, Турчинова, Парубия, Тимошенко, Злочевского, Байдена, Кадырова и т.д.
А "Вашего" газа нет!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:21

Спочатку требі щоб цей уряд і президент дожили до наступного року
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:33

pogorelets

Так обіцяють саме для того, щоб дожити.

Зеленський натякнув на здачу інтересів України заради зниження імпортної ціни на газ? Будь-яка інша програма - це перерозподіл коштів між населенням. Тобто, все ж, за наш кошт.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:01

Re: Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%

Готовим этапы, что будет сделано,///
kuli
 
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