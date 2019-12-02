Потому что "своего" газа у нас (Вас) нет.
Есть газ Ахметова, Авакова, Медведчука, Порошенка, Коломойского, Турчинова, Парубия, Тимошенко, Злочевского, Байдена, Кадырова и т.д.
А "Вашего" газа нет!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:56
Потому что "своего" газа у нас (Вас) нет.
Есть газ Ахметова, Авакова, Медведчука, Порошенка, Коломойского, Турчинова, Парубия, Тимошенко, Злочевского, Байдена, Кадырова и т.д.
А "Вашего" газа нет!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:33
pogorelets
Так обіцяють саме для того, щоб дожити.
Зеленський натякнув на здачу інтересів України заради зниження імпортної ціни на газ? Будь-яка інша програма - це перерозподіл коштів між населенням. Тобто, все ж, за наш кошт.
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:01
Re: Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
Готовим этапы, что будет сделано,///
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:09
Вже вивертає від його популізхму. За який хєр ми маємо платити вдвічі менше, якщо на ринку є чітко сформована ціна? Бюджетні гроші прожирати? Ні, дякую
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