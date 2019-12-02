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Зеленський анонсував зниження
тарифів на тепло на 50%

Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:56

  finuser306 написав:Так почему мы должны платить за российский газ, а не бесплатно получать свой?

Потому что "своего" газа у нас (Вас) нет.
Есть газ Ахметова, Авакова, Медведчука, Порошенка, Коломойского, Турчинова, Парубия, Тимошенко, Злочевского, Байдена, Кадырова и т.д.
А "Вашего" газа нет!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:21

Спочатку требі щоб цей уряд і президент дожили до наступного року
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:33

pogorelets

Так обіцяють саме для того, щоб дожити.

Зеленський натякнув на здачу інтересів України заради зниження імпортної ціни на газ? Будь-яка інша програма - це перерозподіл коштів між населенням. Тобто, все ж, за наш кошт.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:01

Re: Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%

Готовим этапы, что будет сделано,///
kuli
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:09

Вже вивертає від його популізхму. За який хєр ми маємо платити вдвічі менше, якщо на ринку є чітко сформована ціна? Бюджетні гроші прожирати? Ні, дякую
apyvovar
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:38

  apyvovar написав:Вже вивертає від його популізхму. За який хєр ми маємо платити вдвічі менше, якщо на ринку є чітко сформована ціна? Бюджетні гроші прожирати? Ні, дякую

На каком рынке, Ахметбая?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 07:02

Снижение будет, но через год... Вы тут пока держитесь! Хорошего настроения!
А через год мы снова расскажем, почему не получилось и какие еще программы придумали!
В планах, придумать программу создания вечного двигателя каждому украинцу на дому из велосипеда.
efim_obukhov
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 07:27

"У Міненерго анонсували звільнення керівників "Нафтогазу" та "Укренерго". Про зміну керівництва та членів наглядової ради стратегічних енергетичних підприємств повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель."

Предположу, что простим долги Газпрома, подпишем контракты на транзит и закупку...

Наверное собственно это и есть начало "интересной программы" по снижению тарифов на тепло в следующем году, а также начало очередного конца...
efim_obukhov
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Пора паковать чемоданы.
Не хочу чтобы мои дети в внуки жили в колонии рашки.
Vint
 
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«Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину..."
вот это "цікаве рішення" и напрягает- стопудово схематоз
все эти субсидии, роттердамы+ и пр. мутки - распил бюджета

у меня тоже есть "цікаве рішення" - не популярное среди можновладцив :mrgreen:
PV
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