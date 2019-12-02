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Зеленський анонсував зниження
тарифів на тепло на 50%

Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:36

  efim_obukhov написав:"У Міненерго анонсували звільнення керівників "Нафтогазу" та "Укренерго". Про зміну керівництва та членів наглядової ради стратегічних енергетичних підприємств повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель."

Предположу, что простим долги Газпрома, подпишем контракты на транзит и закупку...

Наверное собственно это и есть начало "интересной программы" по снижению тарифов на тепло в следующем году, а также начало очередного конца...

Видел эту новость на investing.com, но не поверил. Источник?
Волгарь
 
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