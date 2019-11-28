Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
Дивися повний текст Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво \"Нафтогазу\", - Милованов.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:22
Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво \"Нафтогазу\", - Милованов.
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