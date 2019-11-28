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Уряд зараз не має наміру
змінювати керівництво...

Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:22

Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Дивися повний текст Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво \"Нафтогазу\", - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:22

Поступил звонок из посольства одной заокеанской страны? :)
valme
 
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