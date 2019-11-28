Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
Дивися повний текст Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво \"Нафтогазу\", - Милованов.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:22
Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво \"Нафтогазу\", - Милованов.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:28
Re: Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво...
в студию от "друга"
И Изя уже никуда не идет.
А вообще, интересная задачка получилась
У Нафтогаза с Газпромом было 2 суда. Один суд Нафтогаз на данном этапе "выиграл" - на 4.6 млрд дол, второй суд - "проиграл" (на 2 млрд дол).
4,6 миллиарда долларов с Газпрома получены естественно не были, но 2 миллиарда долларов были списаны в общий котел. Так решил сам суд.
Итого, долг Газпрома Нафтогазу + 2,6 миллиарда "условных" долларов, потому как Газпром принципиально не собирается их платить никогда.
Вопросы:
Какого *** кобелев и его подельники выписали себе 46 миллионов долларов премии, т.е. 1% от суммы 4,6 млрд, а не от финальной 2,6 млрд. и кто из них будет платить за проигрыш на 2 млрд? Разделили "шкуру не убитого медведя", успешно получили и быстро вывели баксы за кордоны нэньки. Но реальных денег то Нафтогаз же не получил,долг только на бумаге. То есть эта компашка считай украла из кармана каждого украинца по 25 гривень и преспокойно продолжают наживаться уже при ?новой? власти.
Разве за такую "работу" в любой нормальной стране "менеджеры" не сели бы на нары за считанные дни?
А вот наших "новых" мыловаровых соросят это все устраивает. Дядя Джордж сказал не гавкать.
Позорники
Весна прийде - саджати будемо!
Весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это! Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… На фоне происходящего уже совсем по особенному звучит выражение "весна прийде..." BLѢ
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:27
Пора уже наконец выучить. Коболев не мог и может себе назначить премии. Ему назначили премию наблюдательный совет. Кстати Гройсман и не смог снять Коболева, потому что наблюдательный совет ему отказал.
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:56
Не смог и не захотел - две большие разницы. В марте 2019г правительство сузило полномочия наблюдательного совета Нафтогаза: вопросы увольнения и назначения руководств компаний сделали прерогативой правительства, а не независимого наблюдательного совета.
Кроме того, состав самого наблюдательного совета утверждает КМУ, а не Трамп и не ЕБРР, и не МВФ.
Как говорится, была бы политическая воля.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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