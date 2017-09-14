Дмитро Савчук: ринок землі. Як, де і за скільки ви...

Додано: Вів 03 гру, 2019 10:28

Мне кажется, ситуация сейчас обобщенно такая:

1) 1 Га земли стоит от 20 тыс. грн (это аренда на 50 лет, т.к. продавать нельзя)

2) в нормальном режиме 1 Га земли приносит 5-10 тыс. грн в год

3) т.е. 1 Га земли окупает свою стоимость при нормальном уходе за 2-4 года

4) так как многие люди у нас живут очень бедно, то временной промежуток их планирования существенно меньше 2-4 лет, поэтому деньги в 20 000 грн им кажутся хорошими

5) площадь сельскохозяйственных земель Украины составляет 42,7 млн. Га

6) 42 * 20 = 800 млрд. грн за ВСЮ Украину

7) 800 / 25 = 32 млрд. $, т.е. Бил Гейтс, например, может купить всю землю Украины примерно 2 раза

8) право частной собственности фактически бессрочное

9) такие инвестиции окупятся примерно через 2-4 года, а большая часть жителей страны будут «сосать лапу» и работать на этих землях рабами всю оставшуюся недолгую жизнь



Будет ли хороший хозяин продавать актив, который приносит 25% годовых?

А что вы думаете о продаже земли?