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Дмитро Савчук: ринок землі.
Як, де і за скільки ви...

Дмитро Савчук: ринок землі. Як, де і за скільки ви...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:28

Дмитро Савчук: ринок землі. Як, де і за скільки ви...

Пропонуємо до обговорення:
Економічне обгрунтування ціноутворення землі буде прямо залежати від багатьох факторів.

Дивися повний текст Дмитро Савчук: ринок землі. Як, де і за скільки ви купуватимете землю?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:28

Мне кажется, ситуация сейчас обобщенно такая:
1) 1 Га земли стоит от 20 тыс. грн (это аренда на 50 лет, т.к. продавать нельзя)
2) в нормальном режиме 1 Га земли приносит 5-10 тыс. грн в год
3) т.е. 1 Га земли окупает свою стоимость при нормальном уходе за 2-4 года
4) так как многие люди у нас живут очень бедно, то временной промежуток их планирования существенно меньше 2-4 лет, поэтому деньги в 20 000 грн им кажутся хорошими
5) площадь сельскохозяйственных земель Украины составляет 42,7 млн. Га
6) 42 * 20 = 800 млрд. грн за ВСЮ Украину
7) 800 / 25 = 32 млрд. $, т.е. Бил Гейтс, например, может купить всю землю Украины примерно 2 раза
8) право частной собственности фактически бессрочное
9) такие инвестиции окупятся примерно через 2-4 года, а большая часть жителей страны будут «сосать лапу» и работать на этих землях рабами всю оставшуюся недолгую жизнь

Будет ли хороший хозяин продавать актив, который приносит 25% годовых?
А что вы думаете о продаже земли?
KULANDALE
 
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